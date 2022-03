Effetti economici della guerra in Ucraìna, le imprese vicentine tra le più colpite in Italia

La guerra fa peggio della pandemia sulla fiducia dei consumatori e delle imprese. A rivelarlo è l’Istat e a metterlo in luce Confartigianato Vicenza. Nel mese di marzo, infatti, il saldo della manifatturiera e dei servizi è sceso di 36,6 punti rispetto a febbraio. Un dato che nel Vicentino mette sotto pressione 20mila imprese (98% piccole e medie), con 158mila addetti soprattutto per le sollecitazioni sull’offerta e sui prezzi delle commodities indotte dal conflitto.

Un’analisi dell’Ufficio Studi di Confartigianato rileva che Vicenza è la 2° provincia più colpita in Italia (dietro a Prato) con il 48,7% dell’occupazione dell’intero sistema imprenditoriale coinvolto (molto superiore alla media nazionale del 30,7%). In prima linea sono i settori manifatturieri con una maggiore intensità energetica: dalla petrolchimica alla metallurgia, dal vetro e la ceramica alla carta. In questi comparti energy intensive sono sempre più numerosi i casi in cui il divario tra costi e ricavi sta diventando insostenibile, costringendo al fermo dell’attività: un rischio concreto per 834 imprese con 19mila 700 addetti.

Non solo: le carenze di materie prime provenienti da Russia e Ucraina coinvolgono sempre in provincia oltre 11mila imprese nei settori di alimentare, metalli e costruzioni (52.127 gli addetti), mentre il caro-carburanti colpisce il trasporto merci e persone che contano 3mila imprese e 16mila 930 addetti. “La guerra in Ucraina ha posto in tutta la sua evidenza anni di politica energetica sbagliata e poco lungimirante e a pagarne il prezzo più alto sono, ancora una volta, le micro e piccole imprese – commenta Gianluca Cavion, presidente di Confartigianato Imprese Vicenza-. Il conflitto, con tutte le conseguenze in termini di vittime e di gestione dei profughi che da quelle terre martoriate scappano, ha dimostrato l’arretratezza del nostro Paese sulle rinnovabili e su adeguate politiche di incentivazione. Non solo, anche a livello burocratico la lungimiranza non fa da padrona: i maggiori costi pagati dalle imprese sono ‘gonfiati’ da una più alta tassazione dell’energia che, non rispettando il principio ‘chi inquina paga’, penalizza maggiormente le piccole imprese, come nel caso dell’elettricità. Infine, in sette anni si è dimezzata la produzione di gas naturale, mentre la bassa presenza dei rigassificatori, e il loro sottoutilizzo, riduce l’accesso a fornitori alternativi alla Russia. Insomma in questi anni si poteva fare forse di più e meglio. Deve essere inoltre chiaro che una crisi energetica di questa portata va gestita e coordinata a livello europeo, molti investimenti necessari non sono infatti finanziabili con le solo risorse nazionali”.

Un altro aspetto è l’export: Vicenza è uno dei territori più esposti d’Italia sia per le esportazioni di moda e macchinari in Russia e Ucraina con 2mila 600 imprese e 48.262 addetti, che per il turismo con maggiore peso della spesa dei turisti russi (4mila le imprese a rischio e 27.858 gli addetti). “In questo momento esportare per molte aziende artigiane è davvero difficile e non solo per la situazione geo politica. Le imprese il cui core business è con l’estero, si trovano a dover fare i conti con i costi delle materie prime, dell’energia e della logistica, in aumento. Si chiedono quindi se ne vale la pena soprattutto quando ritardi nelle forniture e dei trasporti rischiano di vanificare gli sforzi- aggiunge Cavion-. La situazione quindi non è delle migliori per nessuno e non si può attendere semplicemente che passi la nottata. Servono interventi concreti che agiscano sul contingente e politiche lungimiranti, anche attraverso le risorse del Pnrr, altrimenti ancora una volta la storia e l’esperienza non ci avrà insegnato nulla”.

Dal canto suo Confartigianato Vicenza in questa delicata situazione è al fianco delle imprese per assisterle nelle problematiche che si trovano ad affrontare offrendo servizi mirati. Sul tema dell’energia è il consorzio CAEM a cercare soluzioni per arginare il costo delle bollette delle imprese, mentre sul versante esportazioni l’Ufficio Estero (in combinata con il Servizio Dogane) fornisce indicazioni sulle mutate condizioni di commercio da e verso alcuni Paesi con l’obiettivo anche di trovare nuovi mercati di sbocco per i prodotti berici non senza dimenticare le opportunità offerte da fondi nazionali e regionali per l’export.