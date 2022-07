Ampio incendio boschivo sulle colline di Molvena: in azione anche l’elicottero

Boschi nelle colline di Molvena a fuoco nel pomeriggio: da poco dopo le 15:30, i pompieri stanno operando sulle colline sopra l’abitato, nel territorio comunale di Colceresa, e in particolare in via Parisoni.

Qui l’incendio di un campo si è esteso alla vicina zona boschiva. Sul posto sono in azione squadre dei vigili del fuoco accorse da Bassano, Asiago, Vicenza e Schio: in azione due autopompe, quattro autobotti, due moduli antincendio boschivo e 16 operatori, che stanno lavorando per circoscrivere le fiamme. Allertate anche le squadre dell’antincendio boschivo della Regione.

Le squadre dei vigili del fuoco, rinforzate nel frattempo con l’invio sul posto dei volontari di Thiene e della presenza del funzionario di guardia e caposervizio sono riusciti a circoscrivere le fiamme, che stavano lambendo delle case rurali poco distante dalla linea di fuoco.