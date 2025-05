Grave un operaio precipitato da un ponteggio e finito in una canaletta

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un nuovo grave infortunio sul lavoro. Questa volta si tratta di un operaio caduto a Colceresa da un ponteggio, da un’altezza di una decina di metri.

Il fatto è accaduto nel pomeriggio di oggi, giovedì 8 maggio, poco prima delle 16, in via Ponticello, in località Mason Vicentino nel comune di Colceresa. L’uomo è precipitato fino alla base delle fondamenta dell’abitazione in costruzione, finendo in una canaletta piena d’acqua, riportando sospette fratture multiple.

I colleghi, presenti sul posto, sono subito intervenuti per prestargli i primi soccorsi, mantenendogli stabile la testa fuori dall’acqua in attesa dell’arrivo dei soccorritori.

Sul luogo dell’incidente sono giunti i vigili del fuoco da Bassano del Grappa e Vicenza, insieme al personale del Suem anche con l’elisoccorso. Dopo averlo stabilizzato, l’uomo è stato immobilizzato in una barella toboga e sollevato tramite un paranco predisposto e fissato all’impalcatura del cantiere.

All’uomo sono state prestate le prime cure dai sanitari stabilizzato e trasferito in elicottero in ospedale, in codice giallo. Sul posto anche il personale dello Spisal e i carabinieri per i rilievi del caso.