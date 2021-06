Centauro di Sarcedo perde la vita schiantandosi con la Harley sulla rotatoria

Schianto mortale a Colceresa nel tardo pomeriggio. L’incidente è accaduto poco dopo le ore 18, sulla S.P. 111 Nuova Gasparona, in prossimità della rotatoria con via Corso, in direzione di Marostica.

Per cause in corso accertamento (i carabinieri ritengono possa aver influito verosimilmente l’elevata velocità), un motociclista 52enne di Sarcedo si è schiantato autonomamente sulla rotonda, morendo subito dopo.

I militari dell’Arma hanno sequestrato la sua moto Harley-Davidson e la salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria. I rilievi sono stati effettuati dalla sezione radiomobile dei carabinieri di Bassano del Grappa. La vittima è Giampietro Cappellotto, operaio a Marano Vicentino, sposato e padre di tre figli.