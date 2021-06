Consiglio Ue, Draghi: “Con il Pnrr tasso di crescita più alto di prima del Covid

Draghi ha sottolineato che occorre una politica fiscale espansiva focalizzata sempre più sugli investimenti in particolare quelli che faranno la nostra società diversa. “Bisogna mirare alla crescita, a tassi più alti di quelli pre-pandemia. Se gli investimenti del Recovery sono ben fatti produrranno un aumento della produttività, quindi un tasso di crescita più alto che diminuirà la pressione del debito italiano”.

Sulla variante Delta che sta creando incertezza sulla ripresa Draghi ha spiegato: “Vediamo come la diffusione della variante Delta stia creando incertezza nella ripresa economica su cui l’Inghilterra era avviata molto bene. Non vogliamo trovarci in questa situazione né soprattutto, in autunno, quando ricominciano le scuole, quando i trasporti tornano ad essere pieni, non vogliamo trovarci nella situazione dello scorso anno”.

Sull’unione Bancaria Draghi poi conclude: “Non c’è stato l’accordo ed è meglio che non ci sia se deve essere su termini per noi inaccettabili. Ma non siamo solo noi – spiega – non si sono trovate le necessarie convergenze sui cardini dell’unione bancaria: da un lato l’assicurazione sui depositi, dall’altra i vincoli che si vogliono mettere sui portafogli bancari investiti in titoli di Stato”.