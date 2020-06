Donna senza vita trovata dentro un’auto: indagini dei carabinieri

Il corpo senza vita di una giovane donna è stato ritrovato nel primo pomeriggio a Bassano all’interno di un’auto in via in via Monsignor Negrin, a pochi passi dalla sede del Distretto sanitario dell’Ulss 7.

Il rinvenimento, intorno alle due, quando è scattato l’allarme al 118. Il cadavere si trovava sui sedili posteriori della vettura. Inutili i soccorsi. Sul posto anche i carabinieri. Indagini in corso per stabilire le cause del decesso.

Notizia in aggiornamento