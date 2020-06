A fuoco un laboratorio-magazzino, intossicati i proprietari

Attimi di paura nel pomeriggio a Magrè di Schio per l’inizio di un incendio che ha riguardato un locale annesso a un’abitazione in via Giovanni Pierluigi da Palestrina: i proprietari sono rimasti leggermente intossicati e sono stati portati in pronto soccorso per ulteriori accertamenti.

L’allarme è scattato poco dopo mezzogiorno di oggi: il fuoco è divampato in un locale utilizzato come laboratorio e magazzino. E’ probabile che l’origine sia un corto circuito. I primi ad intervenire son stati gli stessi proprietari, che hanno chiamato il 115, allertando i vigili del fuoco, giunti dalla vicina caserma, e intervenendo sulle fiamme con una condotta d’acqua presente in giardino.

I proprietari hanno però respirato del fumo e sono stati assistiti dal personale del Suem 118 per essere portati in pronto soccorso per ulteriori accertamenti. L’intervento dei pompieri ha permesso di spegnere le fiamme definitivamente, ma un locale è rimasto fortemente danneggiato, mentre l’abitazione vicina ha riportato danni da fumo, in quanto invasa dai prodotti della combustione.

I pompieri hanno provveduto ad arieggiare l’alloggio e ripristinare la sicurezza dell’abitazione. Le cause, come detto di probabile natura elettrica, sono al vaglio della squadra intervenuta. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa un’ora e mezza.