18enne picchiato nel piazzale della discoteca. E’ fuori pericolo, indagini in corso

Grave episodio di violenza nella notte – di Halloween – tra domenica e lunedì a Bassano del Grappa, nel piazzale adibito a parcheggio antistante alla discoteca Liv. All’interno del locale da ballo si stava svolgendo regolarmente il concerto del discusso trapper Baby Gang con alcune centinaia di giovani presenti.

Ad essere ritrovato a terra, colpito da calci e pugni e con lesioni conseguenti, è stato un ragazzo di 18 anni proveniente da Bolzano, in Alto Adige. Insieme a vari amici coetanei domenica sera era sceso in Veneto per assistere all’esibizione del cantante lombardo in una delle date organizzate nel locale bassanese.

Secondo la ricostruzione dei fatti in corso da parte della compagnia carabinieri di Bassano del Grappa, citata in un servizio del Giornale di Vicenza, il giovane spettatore era uscito momentaneamente dalla discoteca per recarsi verso il parcheggio, intorno all’una di notte. Non vendendolo rientrare, a distanza di circa mezz’ora, gli stessi amici sono usciti in cerca del 18enne, trovandolo agonizzante dopo un pestaggio subito ad opera di ignoti.

Il ferito – R.A. le iniziali, residente a Bolzano e di origini familiari nordafricane – è stato soccorso e raccolto da un’ambulanza del Suem 118 inviata da codice rosso sul posto in contra’ Gaggion Basso e trasportato d’urgenza all’ospedale San Bassiano. Al suo arrivo in pronto soccorso gli sono state riscontrate più fratture ed ematomi conseguenza dei colpi ricevuti, compatibili con l’ipotesi del pestaggio. Ad opera probabilmente di più persone. Ad assalirlo, quindi, il “branco”, per motivi del tutto sconosciuti all’indomani del suo ricovero.

Nonostante le sue condizioni siano state definite come gravi dai medici bassanesi e la prognosi rimanga riservata in attesa degli sviluppi nei prossimi giorni, il 18enne preso a botte non sarebbe più in pericolo di vita. Non appena possibile, i militari della compagnia di Bassano raccoglieranno la sua testimonianza per ricostruire nei dettagli il fatto di violenza e risalire poi agli autori dello stesso.