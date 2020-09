Incidente nella laterale: auto ribaltata dopo l’urto. Giovane donna muore sul colpo

Tragica notizia da Bassano del Grappa, dove alle 12.05 una donna di età apparente di circa 30 anni è morta in seguito in seguito a un incidente avvenuto in Monte Asolone, poco lontano dallo stadio “Mercante”. Dalle prime indiscrezioni ci sarebbero state due auto coinvolte nello scontro, di cui una Ford ribaltata in seguito all’urto violento. Poco chiare le circostanze in cui si è verificato l’impatto, pochi metri dopo l’imbocco della via laterale di viale Venezia, trafficato snodo cittadino.

In un primo momento si era diffusa la notizia di un investimento di un pedone, poi smentita dai carabinieri della Compagnia di Bassano, presenti sul posto con due pattuglie. Per la vittima non ci sarebbe stato nulla da fare, forse schiacciata dalla stessa vettura su cui viaggiava, dopo essere stata sbalzata fuori dal finestrino. Al volante invece ci sarebbe stato un uomo, rimasto quasi illeso. L’ambulanza giunta sul posto in pochi minuti dall’ospedale San Bassiano ha scaricato l’èquipe medica che ha tentato il tutto per tutto per salvare una vita in realtà già compromessa, constatando purtroppo che i traumi subiti avevano provocato conseguenze irreversibili.

Il decesso della persona travolta – si tratterebbe di un ragazza sui 30 anni come detto, non ci sono al momento altri dati disponibili – è stato dichiarato sul posto e si attende il nulla osta per la rimozione del corpo. Intorno i carabinieri bassanesi hanno delimitato l’area per tenere a debita distanza i curiosi e i residenti della zona. Dietro all’incidente stradale ci sarebbero dinamiche tutte da chiarire, con accertamenti per capire cosa sia effettivamente accaduto all’interno di uno dei due veicoli.

Sono in corso le operazioni di riconoscimento e proprio alle forze dell’ordine spetterà il difficile compito di informare i familiari della vittima. L’incidente è avvenuto a mezzogiorno, in un’area a vocazione residenziale del quartiere di San Vito. Sul posto anche un mezzo dei vigili del fuoco per ripristinare la viabilità dell’arteria, rimuovendo i mezzi incidentati. Per chi si trovava al volante dell’automobile che ha causato l’impatto con una Renault Clio si prospetta l’accusa di omicidio stradale. Ma potrebbero aprirsi ben altri scenari, se i dubbi dei carabinieri impegnati nei rilievi trovassero conferma. Attese nelle prossime ore dichiarazioni in merito.

Notizia in aggiornamento