Morto in ospedale il camionista 49enne caduto dal mezzo. Fatale il trauma cranico

Non è sopravvissuto alle profonde lesioni cerebrali conseguenza di una caduta lo sfortunato camionista lombardo soccorso ieri a Cartigliano, nelle pertinenze di un’azienda meccanica. Il 49enne è morto all’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove era stato ricoverato mercoledì mattina – poco dopo le 8 l’allarme – in codice rosso e privo di conoscenza, venendo affidato al reparto di rianimazione, qui dove opera un centro specializzato nella presa in carico di traumi cranici gravi.

Aldo Civillini è stato assistito per le ore successive al ricovero ma alla fine l’équipe medica ha dovuto affrontare la resa a fronte dei danni irreparabili provocati dalla caduta dallo stesso camion che aveva condotto da un’azienda del Bergamasco fino a Cartigliano, per una consegna. Il decesso sarebbe dunque sopraggiunto a distanza di circa 48 ore.

Nessun testimone era presente nel piazzale di fronte al capannone della O.M.O. – Officina Meccanica Olivetto – per quanto pare sia avvenuta da un’altezza di un paio di metri. Solo a distanza presumibilmente di qualche minuto dall’incidente i titolari della ditta vicentina, non vedendo ripartire l’autista, si sono recati all’esterno per controllare e si sono imbattuti nel 49enne riverso a terra in fin di vita, tentando di soccorrerlo e chiamando il 118.

La vittima dell’ennesimo incidente sul lavoro, difficile da spiegare nei dettagli – si ipotizza un malore o un inciampo per giustificare la perdita di equilibrio – a sole 24 ore dal dramma, viveva a Brivio, in provincia di Lecco. Carabinieri e Spisal dell’Ulss 7 Pedemontana si sono visti ieri nella sede produttiva dell’azienda teatro della tragedia, in via Monte Grappa. Aldo Civillini era un dipendente della ditta Bodega G. & C. Spa di Cisano Bergamasco.

