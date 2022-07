L’auto finisce nel campo di grano: a bordo un 55enne senza vita. Probabile malore alla guida

E’ un insegnante bassanese di soli 55 anni la vittima di quello che giovedì sera, almeno nelle primissime fasi dei soccorsi, veniva “catalogato” come un tragico evento legato a un incidente stradale. Il suo nome è Damiano Conte, trovato senza vita sul posto di guida della sua auto dopo aver terminato la corsa in un campo di grano a Rosà. A darne notizia è il Giornale di Vicenza.

L’allarme era scattato dopo le 19 di ieri da via Carpellina nel territorio rosatese, dopo una manovra anomale di una vettura Nissan Qashqai: chi era alla guida sembrava averne perso il controllo andando a collidere con uno scooter “di striscio” prima di finire nel terreno a conduzione agricola dopo l’uscita di strada.

Vista l’assenza di impatti violenti, i soccorritori hanno subito pensato a un grave malore per il conducente, probabilmente colpito da un infarto improvviso oppure da un problema di altra natura che ne ha comunque provocato l’arresto cardiaco. Il personale operativo sanitario del Suem 118 giunto dal San Bassiano ha fatto quanto possibile nel tentativo di rianimare l’uomo, senza esito positivo. Visitato sul posto anche il ciclomotorista coinvolto nell’uscita di strada, un 52enne di Romano, rimasto illeso. Oltre all’ambulanza del Suem con l’equipaggio di soccorso a Rosà sono giunti anche gli agenti di polizia locale che hanno prestato assistenza ed effettuato i rilievi sull’incidente.

Conte stava come d’abitudine rientrando verso la sua abitazione di Bassano del Grappa percorrendo la striscia di strada meno trafficata che “taglia” le campagne tra Rosà e l’area sud del comune bassanese quando è accaduto l’inimmaginabile per lui, che si era messo al volante pare senza alcuna avvisaglia di malessere. Toccherà ora alla Procura di Vicenza, informata del fatto, stabilire se richiedere l’esame autoptico per comprendere con chiarezze la causa delle morte del 55enne, e poi concedere il nulla osta per il funerale e la sepoltura.

La notizia è in aggiornamento