Schianto in A4 in Friuli, muore 38enne. La sua Punto ha tamponato un tir in sosta

Sarebbe morto sul colpo Tommaso Dalla Fina, allo schianto contro un autoarticolato in sosta sulla corsia di emergenza, ieri mattina mentre si trovava in Friuli Venezia Giulia alla guida della sua auto. L’incidente autostradale alle 11.30 di ieri mattina, lungo l’A4 sul tratto che intercorre tra gli svincoli di Latisana e San Giorgio di Nogaro. Il 38enne di Schio, che viaggiava solo in direzione Trieste, per cause al momento prive di spiegazioni certe ha tamponato il mezzo pesante, trovando la morte per i politraumi subiti.

Due le principali ipotesi: un malore mentre lo scledense era alla guida della sua vettura, oppure un colpo di sonno. Meno probabili altre cause all’origini della tragedia, ma solo dopo gli esiti dei rilievi delle forze dell’ordine – Polstrada in particolare – e sulla base dei riscontri clinici si potrà, forse, comprendere cosa sia realmente accaduto negli attimi precedenti allo schianto fatale. La tragica notizia ha raggiunto Schio e i parenti nel primo pomeriggio, con la giovane moglie Giuliana – il matrimonio meno di un anno fa – e il resto della famiglia informati dalle forze dell’ordine.

La vittima viaggiava a bordo di una Fiat Punto, andata distrutta. E’ stato persona molto conosciuta nell’Altovicentino in virtù della sua professione a contatto con il pubblico, nel settore della ristorazione. Da qualche tempo, infatti, aveva intrapreso con entusiasmo un impegnativo percorso imprenditoriale come manager nel campo dei birrifici seguendo l’apertura di locali connessi all’attività artigianale, da Isola a Schio e Grisignano e altre sedi in Veneto.

Ieri, sulla pagina Facebook de “Il Birrone”, è apparso un messaggio di cordoglio dedicato al collaboratore scomparso in maniera tanto improvvisa quanto sconvolgente. “Il Birrone non sarà più lo stesso senza di te” si legge nel post, seguito da decine di commenti, mentre un amico lo ricorda così: “Oggi perdo un amico, una persona come poche ce ne sono al mondo. Il mondo della birra artigianale ha permesso alle nostre strade d’incrociarsi e di questo gliene sono e sarò sempre immensamente grato”. In molti descrivono Tommaso Dalla Fina come uomo che non si faceva mai intimorire di fronte ai problemi, capace di dispensare sorrisi e dotato di quella “marcia in più” che lo contraddistingueva. Carattere giovanile e socievole, sia nei rapporti privati che in campo lavorativo.

Secondo quanto riporta la testata RaiNews, l’incidente è avvenuto in condizioni di assenza di traffico, pertanto si tenderebbe ad escludere nella dinamica la compartecipazione di altri veicoli in marcia ieri mattina su quel tratto dell’A4. Acquisita anche la testimonianza del camionista, rimasto illeso. A estrarre il corpo di Tommaso dall’abitacolo sono stati i vigili del fuoco accorsi sullo scenario insieme agli operatori del 118 in ambulanza. Purtroppo non c’è stato verso di “riprendere” il 38enne vicentino, deceduto sul colpo.