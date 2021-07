Europei, verso la finale di domenica: maxi schermo in piazza degli Scacchi con 1.660 posti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Domenica 11 luglio si potrà vedere anche in Piazza degli Scacchi a Marostica la finale del Campionato Europeo di Calcio. Complice l’allestimento di Marostica Summer Festival che si presta benissimo all’occasione speciale, grazie al maxischermo e alla platea di sedie già installate per i concerti e gli eventi ritrovati nel corso dell’estate 2021. Con oltre mille posti a sedere garantiti e distanziati, ai quali se ne aggiungono altri 500 circa nei plateatici dei vari locali del centro.

Dal quartier generale del Comune in collaborazione con DuePunti Eventi e g,i esercenti riuniti da Confcommercio Marostica, dall’indomani della semifinale vinta ai calci di rigore dall’Italia sulla Spagna si è lavorato per mettere in pratica l’idea sul piano organizzativo e trovare delle risorse utili, trovate grazie al supporto gradito di Fondazione Banca Popolare di Marostica Volksbank e alla partnership con Ser Pizza.

“Un regalo che abbiamo voluto fare alla città – è il commento del sindaco Matteo Mozzo – comunque vada, sarà un giorno di festa e sarà bello condividerlo con più persone, animando il centro storico e le attività. È stata una corsa contro il tempo, perché non possiamo prescindere dalla sicurezza, ma devo ammettere che, essendo già avviata la macchina organizzativa del festival, è stato più semplice l’iter delle autorizzazioni con le autorità competenti. Anche in questa occasione devo ringraziare DuePunti Eventi per la professionalità e la disponibilità e Confcommercio per la collaborazione nel coinvolgimento degli esercizi. Oltre ad una settimana di grande musica, Marostica vivrà una nottata di sport e divertimento. Siamo una grande squadra!”. “Si tratta di una ulteriore occasione di visibilità per Marostica – dice Marisa Lunardon, presidente di Confcommercio Marostica –. Domenica la nostra bella piazza sarà teatro di un evento sportivo, che unisce passione e bellezza, tifo e divertimento,ancora una volta centro di attrazione per il comprensorio”.

La piazza potrà ospitare 1660 persone, fra le sedie disposte a platea sulla scacchiera (1160) e i plateatici dei bar (500). L’accesso è gratuito ma su prenotazione, secondo due modalità: per i posti liberi in piazza attraverso il sito Evenbrite (clicca per il link diretto all’iscrizione). Per i posti ai tavolini dei bar e dei ristoranti della piazza, contattando direttamente i gestori, ovvero Bottega Campana 1863, Panic Jazz Club, Pizzeria Ristorante da Apo, Caffè Centrale, Caffè Dante, Crystal, Casa del Caffè, Ser Pizza, Enoteca Fante. Nei locali si potrà prenotare anche la cena.

L’accesso alla piazza sarà consentito al pubblico dalle 19.30 e solo a condizione di esibire agli addetti la prenotazione confermata, secondo le regole di emergenza sanitaria ancora vigenti. I biglietti prenotabili su Eventbrite sono disponibili già da giovedì 8 luglio. Per ogni richiesta richiesto bisogna inserire nome, cognome, indirizzo email e recapito telefonico, per poi ricevere il tagliando da stampare o mostrare via display direttamente alla propria casella di posta.