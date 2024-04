Grande musica e… beneficenza per la decima edizione del Marostica Summer Festival

Il Marostica Summer Festival Volksbank giunge alla sua 10ª edizione. Il programma della kermesse è stato presentato a Palazzo Ferro Fini a Venezia nella sede della Regione Veneto. La grande musica internazionale e importanti nomi della scena e della storia musicale italiana animeranno il decennale. La promessa di un’edizione speciale del festival è stata mantenuta allestendo un cartellone che vanta alcuni dei più prestigiosi tour internazionali e artisti di punta delle classifiche italiane.

Ai quali ora si aggiunge anche un importante evento a scopo benefico. Nel pieno del festival, il 4 luglio, si terrà infatti “Mura d’Incanto – Gran Galà a favore di Fondazione Città della Speranza e Associazione Spazio Donna“, accompagnato dal concerto dell’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana diretta dal Maestro Diego Basso.

Il sindaco di Marostica Matteo Mozzo: “Dieci anni sono sicuramente un traguardo importante, che certifica quanta strada abbia fatto il Marostica Summer Festival e quanta ne abbia fatta fare a tutto il territorio se consideriamo l’attrattività, l’indotto economico legato a questa manifestazione e il prestigio che incastona grandi artisti all’interno della splendida cornice della nostra Piazza degli Scacchi, formando un connubio perfetto. Quest’anno è stato fatto un ulteriore passo in avanti in direzione di una crescita condivisa e da condividere con tutto il comprensorio introducendo nel format vincente del Marostica Summer Festival anche il Gran Galà ‘Mura d’Incanto’ a sostegno di Fondazione Città delle Speranza e di Spazio Donna, portando solidarietà e beneficenza all’interno del progetto”.

“Un ringraziamento mi sento di rivolgerlo in primis a tutti coloro i quali hanno creduto in questo Festival fin dal primo momento, 10 anni fa, quando non era affatto scontato che sarebbe cresciuto e diventato ad oggi uno degli eventi clou del ricco calendario che vede la Città di Marostica protagonista – dichiara Ylenia Bianchin, assessore al turismo e allo spettacolo di Marostica -. Un ringraziamento speciale va naturalmente a “Due Punti Eventi” per aver visto in Marostica il “teatro a cielo aperto” più indicato e più adatto a portare in alto questa manifestazione insieme all’immagine della nostra città, già nota a livello mondiale, ma che ha potuto affermarsi anche nell’ambito dei concerti e degli eventi di intrattenimento all’aperto con ospiti di caratura internazionale”.

“Abbiamo voluto festeggiare questi dieci anni di musica e spettacolo a Marostica con un evento di beneficenza, che potesse far ritornare sul territorio tutta la bellezza e la generosità che abbiamo ricevuto – commenta Valerio Simonato, organizzatore e titolare di DuePunti Eventi -. Oltre ad aver messo in piedi per questa edizione un cartellone straordinario, fra i più importanti dell’estate italiana, questa nuova iniziativa donerà alla città un evento unico, costruito con i nostri canoni di organizzazione, professionalità e attenzione per il pubblico. Insomma, puntiamo ad una serata memorabile, che fonda spettacolo e solidarietà, effetti scenografici e convivialità”.

L’apertura del festival è affidata a Il Volo (3 luglio). Si prosegue il 6 con Emma e il giorno successivo con i Take That. L’8 ancora un artista in testa alle classifiche, Mahmood, per passare l’11 ai Deep Purple. “Tutti nel vortice”, il 12 luglio, con il nuovo tour di Annalisa. Festeggia i quindici anni del fortunato format invece la crew di 90 Wonderland, con tappa a Marostica il 13. Doppia data per i Pooh, in scena il 15 (sold out) e il 16 luglio. Infine, il 17 luglio, ancora una star della musica italiana, Antonello Venditti, per una tappa del tour “Notte prima degli esami 1984-2024 40th Anniversary”.