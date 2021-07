Covid, Ecdc conferma in Italia rischio basso. Oms: “Quest’estate, se vuoi viaggiare, pensa bene alla necessità”

...caricamento in corso...

Secondo i dati diffusi dal ministero della saluteIl tasso di positività è pari allo 0,8%, in aumento rispetto allo 0,6% di ieri. IntantoL’ultimo aggiornamento della mappa europea dell’Ecdc segnala il rischio rosso (massimo) solo per alcune parti della Spagna.

A proposito di viaggi via twitter l’Oms Europa ammonisce: “Quest’estate, se vuoi viaggiare, pensa bene alla necessità” di partire. E “se decidi di farlo, fallo in sicurezza”. Sul social il braccio europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità lancia l’hashtag “SummerSense” e pubblica un’infografica: “Quest’estate – si legge – valutate attentamente la necessità di viaggiare. Viaggiare non è senza rischi”. Secondo la previsione dell’Oms, contenuta nel report settimanale sull’andamento di Covid-19, nella Regione Europea dell’Organizzazione mondiale della sanità la variante Delta sarà responsabile del “90% delle nuove infezioni da coronavirus entro la fine di agosto”.

Il governo francese intanto invita i cittadini a “evitare la Spagna o il Portogallo” come mete per le vacanze, dove la situazione sanitaria è “particolarmente preoccupante”. Per queste destinazioni potrebbero essere prese “misure rafforzate” nei prossimi giorni.

Arriva invece l’atteso alleggerimento delle misure precauzionali anti-Covid per chi viaggia fra il Regno Unito e oltre 100 Paesi inclusi tuttora nella lista arancione: incluse l’Italia, il resto delle nazioni Ue o gli Usa. Grant Shapps, ministro dei Trasporti del governo di Boris Johnson, ha annunciato formalmente alla Camera dei Comuni che dal 19 luglio non sarà più richiesta alcuna quarantena cautelare per le persone residenti nel Regno, purché doppiamente vaccinate, che tornino sull’isola da questi Paesi. Immediata la reazione positiva dei vertici di British Airways, EasyJet e altri grandi vettori aerei.