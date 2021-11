Mercati nel periodo natalizio, in arrivo l’ordinanza per l’obbligo della mascherina

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Obbligo di indossare la mascherina per accedere ai mercati settimanali e ai mercatini di Natale durante tutto il periodo delle festività. È questa l’ordinanza a cui sta lavorando Il sindaco di Bassano, Elena Pavan. Un provvedimento che potrebbe entrare in vigore già entro la fine di questa settimana per tentare di evitare un boom di contagi da covid-19 favorito dalla concentrazione di molte persone nei luoghi dello “shopping” natalizio.

“Siamo in attesa di indicazioni a livello nazionale o regionale” – ha spiegato il sindaco Pavan attraverso una nota stampa -. Dato l’esito della Conferenza Stato – Regioni di ieri sera, ci aspettiamo infatti a breve dei provvedimenti. Se in giornata non dovesse arrivare nulla, però, siamo pronti a emanare un’ordinanza comunale che entri da subito in vigore, in modo che già da giovedì 25 novembre, giorno di mercato, Bassano sia coperta”.