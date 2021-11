Oggi l’addio a “Cappe”, il 21enne di Foza travolto da un tronco mentre era al lavoro

In una giornata di sole se ne è andato e in un’altra analoga giornata di sole verrà salutato. Facendo riferimento al messaggio sull’epigrafe apparsa negli spazi dedicati sull’Altopiano di Asiago, il pomeriggio di martedì a Foza viene dedicato alla memoria di Andrea Cappellari, “Cappe” per gli amici. Oggi alle 15, infatti, in tanti si sono dati appuntamento nella chiesa locale per il funerale dello sfortunato boscaiolo di soli 21 anni, deceduto venerdì scorso in un appezzamento di terreno boschivo, investito dal peso di un tronco d’albero che lo ha schiacciato, uccidendolo.

A salutarlo saranno concittadini, amici della compagnia, ex compagni di scuola dell’istuto agrario di Asiago e parenti, stretti intorno alla famiglia di Andrea, alla nonna in particolare con cui abitava a due passi dal luogo della tragedia, oltre ai genitori e al fratello Nicola, che a distanza di quattro giorni dal dramma riceveranno tutto il conforto possibile.

Andrea Cappellari, che nel tempo libero dal lavoro tra i boschi coltivava la passione per l’hockey in linea, militando in uno dei tre club di Asiago, sarebbe morto sul colpo venerdì nel pomeriggio. Era solo, in quel momento, su un terreno scosceso di proprietà di un parente, al lavoro per spostare dei grossi tronchi già tagliati. Uno di questi, secondo l’ipotesi più accreditata, si sarebbe improvvisamente mosso colpendolo in pieno al busto, senza lasciargli possibilità di chiedere aiuto. Il suo corpo ormai senza vita è stato ritrovato solo qualche ora dopo, intorno alle 18, quando ormai era accaduto l’irreparabile. Non ci sono testimoni e il terreno di proprietà è stato messo sotto sequestro.

Un incidente sul lavoro e insieme una tragica fatalità, nonostante l’esperienza e la prudenza che Andrea sapeva mettere in campo nonostante la giovanissima età. Da ieri pomeriggio Foza è stata meta di una processione mesta di persone silenziose, dopo l’allestimento della camera ardente nella chiesa parrocchiale del piccolo comune della Reggenza.

Oltre agli innumerevoli messaggi addolorati apparsi sui social in questi giorni, di condoglianze e dimostrazioni di affetto, anche il mondo dello sport gli ha reso omaggio con un minuto di raccoglimento nei prepartita dello scorso week end, alzando le stecche al cielo con gli occhi lucidi, dopo aver perso “uno del giro”, uno di loro.