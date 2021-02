Muore 3 giorni dopo il malore alla guida. Era discendente della famiglia Leszl che fondò le “Smalterie”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una donna di 84 anni è spirata lunedì nel reparto di rianimazione del San Bassiano, dopo che i medici del reparto di terapia intensiva hanno tentato per tre giorni di salvarle la vita, in seguito a un incidente stradale. A condurre alla morte la pensionata bassanese Marlena Leszl, ricoverata in codice rosso venerdì scorso, con ogni probabilità è stata un’emorragia cerebrale interna che l’avrebbe sorpresa mentre si trovava alla guida della sua Lancia Y.

Senza alcuna avvisaglia precedente del malore improvviso. La vittima stava percorrendo via Brocchi nel cuore della città di Bassano del Grappa, dove viveva, come in altre occasioni quando ad un tratto la vettura è stata notata sbandare, per poi sbattere senza controllo su un mezzo commerciale a bordo strada.

Un impatto comunque non così violento da determinare danni letali alla persona, tanto che già dall’arrivo in ospedale si sospettava l’emergere in un malore naturale in origine del triste episodio. L’anziana discendente della dinastia di origini straniere che tra le due guerre mondiali fondò e diresse a lungo la grande società “Smalterie“, oggi confluita in Baxi, viaggiava sola a bordo dell’utilitaria quando la vettura ha sbandato in lieve discesa, finendo per scontrarsi con un furgone in sosta, parcheggiato a lato della carreggiata. Poi i soccorsi del Suem e la corsa in ambulanza al vicino ospedale bassanese.

Troppo gravi i danni neurologici provocati dalla vasta emorragia alla testa, con successiva perdita di coscienza a cui i medici del reparto del San Bassiano non hanno potuto in alcun modo rimediare, dichiarando il decesso nel corso della giornata di ieri, a seguito di un aggravamento incontrovertibile ormai delle sue condizioni generali di salute. Subito la notizia dell’incidente si era diffusa in città già nel corso del week end, ricordando la storia della famiglia Leszl e il suo contributo all’industria bassanese, dando lavoro a migliaia di vicentini della zona nel corso dei decenni. E che, tra l’altro, si avvicina al centenario dalla fondazione, avvenuta nel 1925.

La data concordata e il luogo dove saranno celebrate le esequie di Marlena Leszl saranno resi noti nelle prossime ore dai familiari. Già numerosi i messaggi di cordoglio rivolti a questi ultimi, in particolare al figlio Alessandro Giolai, noto consulente commercialista bassanese con studio in città.