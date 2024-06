Auto piomba su due autoarticolati. Il 33enne alla guida ricoverato al vicino ospedale di Santorso

E’ un 33enne di Schio il conducente della Ford che stamattina alle 9.30 circa, lungo l’ex variante o bretella Thiene-Schio (ora denominata Nuova Strada Anas 384), è stato soccorso d’urgenza dopo l’incidente stradale avvenuto nel tratto territoriale di Thiene. La vettura, all’interno della quale l’uomo era l’unico occupante diretto verso Schio, secondo una prima ricostruzione del fatto diffusa dal comando di polizia locale, avrebbe d’improvviso invaso parte della carreggiata opposta di marcia andando a collidere (frontalmente) con un primo autoarticolato per poi carambolare su un secondo mezzo pesante.

Le circostanze fanno pensare ad un malore alla guida per spiegare la causa della perdita di controllo dell’auto che ha originato gli schianti multipli, come ipotizzato nel report diffuso alla stampa degli agenti di polizia locale intervenuti sul posto, unitamente ai soccorsi del Suem 118.

L’allarme lanciato da altri utenti della stessa strada ex SS349 var ha convogliato i soccorsi al km 3+700. I due camion transitavano entrambi in direzione di Thiene, dunque verso sud, quella opposta rispetto al veicolo di marca Ford condotto dal 33enne scledense. Chi stava al volante dei due distinti veicoli di trasporto merci non ha potuto evitare gli impatti violenti con la macchina che ha assunto una traiettoria anomala verso il centro della via carrabile. Dopo il secondo schianto la stessa ha proseguito per altri 70 metri circa la marcia ruotando su se stessa, fino ad arrestarsi al centro della carreggiata.

Il giovane uomo ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso: le sue condizioni sono serie ma si attende l’esito degli accertamenti diagnostici per rendere noto il suo stato di salute dopo il ricovero. Per la regolazione del traffico e per il rilievo del sinistro sono intervenute due pattuglie del Consorzio di Polizia Locale Nordest Vicentino di Thiene e con l’ausilio di pattuglia del Consorzio di Polizia Locale Alto Vicentino di Schio per la chiusura della NSA nella direzione direzione di marcia verso Thiene.