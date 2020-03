Non rispettano le misure anti diffusione del virus: 7 denunciati. Tra questi due esercenti

Due commercianti che non hanno rispettato l’orario tassativo di chiusura di un bar e una pizzeria, due clienti e tre persone a spasso senza effettiva necessità. Sono 7 le denunce in accoppiata con l’ammenda ratificate dai carabinieri di Bassano in poche ore e nella sola serata di ieri, in ottemperanza al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il contrasto alla diffusione del virus Covid-19. I provvedimenti riguardano sei cittadini italiani e uno brasiliano, i trasgressori hanno dai 21 ai 72 anni. Tra gli esempi, un ragazzo che andava a trovare la fidanzata incurante del rigore imposto dalla situazione d’emergenza e due anziani vicentini che non intendevano rinunciare alla passeggiata serale “fuori porta”.

Due esercenti della città sono stati sorpresi dalle pattuglie con la saracinesche ancora alte ben oltre l’orario consentito delle ore 18, ciascuna con un avventore all’interno. Quanto basta secondo le nuove stringenti misure per contravvenire al decreto e venire denunciate, sia i titolari che i clienti “fuori regola”. Quest’ultimi in quanto considerati, visto l’orario limite già trascorso, senza giustificato motivo al di fuori del loro comune di residenza. Per B.G., 55 anni, e B.N. 33 anni, che gestiscono rispettivamente un bar e una pizzeria nel Bassanese, oltre alla denuncia penale anche la segnalazione al Prefetto di Vicenza per la chiusura temporanea dell’attività (di fatto da oggi imposta a tutte le attività al pubblico analoghe). Per i due clienti, F.F.O. sudamericano di 37 anni e C.C., 54 anni, ammenda fino a 206 euro o arresto fino a 3 mesi, come prevede secondo l’art.650 del Codice Penale.

In seguito, nel corso della serata, un giovane di 21 anni è stato intercettato mentre si recava a trovare la fidanzata residente in un comune vicino. Stessa sorte per due coniugi 70enne che, forse incuranti delle nuove disposizioni, stavano passeggiando a piedi anche in questo caso in un territorio al di fuori del loro territorio di residenza. Anche per loro sarà applicato l’art.650 relativo all’inosservanza di un provvedimento d’autorità, lo strumento legislativo applicato.