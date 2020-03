Pasticceria sforna 150 brioche per l’ospedale di Santorso

Arriva da tutti i campi della società civile il sostengo all’ospedale di Santorso in questa delicatissima fase della pandemia da nuovo coronavirus.

Questa mattina infatti la pasticceria Tr3ci di Schio, nonostante abbia disposto la chiusura per tutta la settimana, ha sfornato circa 150 brioches per il personale dell’ospedale di Santorso. “Un dolce pensiero per chi sta lavorando per noi – il commento a corredo del regalo – i medici e gli operatori socio sanitari dell’ospedale di Santorso”. Il personale di Tr3ci si è ritrovato stamattina di buon’ora per preparare le leccornie, consegnate direttamente all’ospedale attorno alle 8.

Un gesto semplice ma simbolico, che testimonia ancora una volta l’empatia che si sta sviluppando in questi giorni tra la società e il comparto sanitario nazionale, divenuto oggetto di numerose donazioni spontanee che stanno partendo in tutta Italia, oltre a tanti piccoli altri gesti come quello appena descritto.