Noto imprenditore bassanese cade da cavallo e muore dopo due giorni di ospedale

Un noto imprenditore bassanese molto conosciuto nel settore della refrigerazione è morto ieri in seguito a una caduta da cavallo, rivelatasi per lui letale a distanza di due giorni dal ricovero. Il suo nome era Brenno Passuello, socio fondatore e proprietario della Ifi snc con sede a Bassano del Grappa in via Tre Ponti. Aveva 78 anni e, lo scorso fine settimana, nel primo giorno del 2022, stava trascorrendo il tempo libero con una passeggiata a cavallo sull’argine del fiume Brenta, a pochi chilometri dalla sua abitazione.

L’esemplare equino, una femmina, per cause al momento sconosciute lo ha disarcionato sorprendendolo e facendogli perdere contatto con la sella. L’anziano, per quanto esperto, è caduto malamente, riportando traumi di grave entità che i medici di rianimazione del San Bortolo non hanno potuto che limitare. Dopo due giorni di agonia Passuello è spirato nello stesso reparto.

La notizia del dramma circolata nelle scorse ore ha subito suscitato cordoglio diffuso nella grande comunità bassanese, dove la famiglia Passuello è conosciuta nel tessuto produttivo non solo per la lunga tradizione maturata nella produzione di impianti di refrigerazione. Sul tragico evento accidentale sono comunque in corso indagini da parte dei carabinieri, per il momento costretti al riserbo dalle nuove normative che impongono l’avvallo della Procura di Vicenza per fornire indicazioni alla stampa in merito.

Secondo la versione dei fatti riportata dal Giornale di Vicenza, la drammatica caduta è avvenuta nel primo pomeriggio di sabato 1 gennaio, in via Lazzareto, area isolata che costeggia il corso del Brenta. Il 78enne avrebbe battuto con violenza il capo, circostanza che a distanza di circa 48 ore gli è costata la vita. A chiamare i soccorsi sarebbe stato un passante che ha assistito alla scena, ed è grazie alla tempestività di quest’ultimo che si è potuto tenere ancora in vita il pensionato, per quanto legata a un filo esile di speranza di sopravvivenza, portandolo in codice rosso nel reparto specializzato in traumi cranici gravi del principale polo sanitario della provincia.

Brenno Passuello lascia la moglie e i figli adulti, dirigente della stessa azienda fondata dal padre e un noto avvocato con studio in città, in un profondo dolore, unito all’amarezza di non aver potuto accompagnarlo in queste ore dopo l’incidente di equitazione imprevedibile. Si attendono tra oggi e domani indicazioni riguardo la data e l’orario per la celebrazione del rito religioso di commiato e della successiva sepoltura, una volta ottenuto dalla famiglia il necessario nulla osta ai funerali.