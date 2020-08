Ripresa della scuola, parte lo screening dei docenti. In Ulss 7 quasi 3 mila test già evasi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si viaggia ad una media di quasi mille test al giorno nella prima fase di screening del personale scolastico che, dal 14 settembre, tornerà in cattedra e nelle altre funzioni in presenza negli istituti vicentini, pubblici e privati. Cinque i punti prelievo allestiti nel bacino dell’Ulss 7 Pedemontana a Schio, Thiene, Asiago e Marostica, con già 2.823 test rapidi sierologici già eseguiti. Per l’altra azienda sanitaria vicentina si è toccata 1.696 sempre nei primi tre giorni di campagna.

I riscontri di positività al Covid-19 sono stati fin qui 18, pari in percentuale allo 0,63%. Si tratta d coloro che hanno sviluppati anticorpi al coronavirus, essendo venuti a contatto con la malattia. A queste persone solamente sarà effettuato il tampone per verificare l’effettiva contagiosità attuale.

Come noto, infatti, i nuovi test sierologici rilevano nella popolazione la presenza – e con successivi accertamenti la quantità – di immunoglobuline sviluppate dall’organismo umano in seguito all’infezione dal virus Sars Cov-2. Si tratta quindi di un’analisi qualitativa, simile al testi di gravidanza per modalità e tempi di risposta, che determina un riscontro positivo o negativo. Screening di massa utile soprattutto per filtrare i soggetti venuti a contatto con il l’ondata epidemica, su cui vanno effettuati approfondimenti di laboratorio. Basta una goccia di sangue in questa modalità, e un kit di rilevazione non del virus, si badi bene, ma gli anticorpi ancora presenti, denominati IgG.

Nei cinque poli operativi dell’Ulss 7, dedicati da inizio settimana al personale dipendente scolastico oltre ai vicentini di rientro dalle vacanze nei luoghi a rischio, l’afflusso su base volontaria è stato notevole. Analoghi numeri a Vicenza e bacino riferito all’Ulss 8 Berica, dove si prevedono in circa 10 mila tra docenti e personale amministrativo e ausiliario. Per le aree di Altovicentino, Altopiano e Bassanese legate ai due distretti 1-2 l’attività proseguirà fino a venerdì 4 settembre , con prenotazioni dalle 9 alle 14 esclusivamente telefoniche.

Come noto il test è gratuito e su prenotazione: per fissare l’appuntamento i dipendenti scolastici possono chiamare il numero 0444.914831 per il Distretto 1 e 0444.914830 per il Distretto 2. Tenere a portata di mano a disposizione dell’operatore di Call Center questi dati: nome cognome, data di nascita, recapito telefonico. I test vengono effettuati da personale sanitario dell’Ulss 7 Pedemontana dal lunedì al venerdì in orario pomeridiano in quattro postazioni: presso la sede di distretto a Marostica e l’ospedale di Asiago; per il Distretto 2 nei punti prelievo presso la Casa della Salute a Schio e al Centro Sanitario Polifunzionale di Thiene. Per il personale che prenderà servizio dopo ’inizio dell’anno scolastico, i test saranno effettuati prima dell’entrata in servizio previa richiesta al numero 0445/389171, dalle ore 14 alle 16, oppure via mail a screening.scuole@aulss7.veneto.it.