Test sierologico CoVid-19 a tutti i 600 cittadini

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Partirà a breve a Posina una campagna di test sierologici CoVid-19 per i residenti nel comune. L’iniziativa, voluta dall’amministrazione Comunale in collaborazione con la fondazione Vivi la Val Posina, la Protezione civile e Centro di medicina, sarà gratuita per la popolazione.

Le adesioni dovranno pervenire in Municipio entro la prossima settimana, i test saranno effettuati tra il 7 e il 10 settembre, e saranno processati dal laboratorio analisi di Centro del Gruppo Centro di medicina, riferimento regionale per la diagnostica Covid-19.

Comincia da oggi, venerdì 28 agosto, la distribuzione casa per casa della modulistica per l’adesione allo screening dei circa 600 abitanti, voluta dal sindaco Andrea Cecchellero all’insegna di una ripartenza in sicurezza dopo la pausa estiva.

“Molte persone della nostra comunità sono anziane, quindi più fragili e bisognose di essere messe in sicurezza. Dall’altro lato chi si appresta a ripartire con la attività lavorativa, con attenzione particolare a quella scolastica. Per questo è bene che ciascuno lo faccia con la consapevolezza di essere in salute e di non rappresentare un rischio per il prossimo. – spiega il sindaco Andrea Cecchellero – Questo spirito ci ha spinti a mettere in atto questa iniziativa di screening alla quale invito la popolazione ad aderire in massa”.

L’iniziativa di screening, che si terrà nella seconda settimana di settembre presso gli impianti sportivi comunali, prevede l’effettuazione del test sierologico rapido a cura del personale infermieristico di Centro di medicina Thiene e Schio, con la collaborazione volontaria della dottoressa Martina Tollardo, medico di Medicina Generale di Posina. La Protezione Civile garantirà lo svolgimento in sicurezza delle operazioni.

La popolazione aderirà volontariamente all’iniziativa e a titolo gratuito, grazie alla sinergia messa in campo dalla Amministrazione Comunale di Posina e dalla Fondazione Vivi la Val Posina.

“In questi mesi di pandemia il nostro comune ha registrato il felice primato di non avere alcun contagiato Covid-19 – continua il sindaco di Posina, Andrea Cecchellero – Gli sviluppi della diffusione del virus ci dimostrano come l’unica arma sia la prevenzione, ovvero la messa in atto delle regole di igiene, distanziamento sociale ed utilizzo delle mascherine, con l’eventuale quarantena per i casi accertati. E’ indispensabile quindi avere la mappatura del territorio. In questo ci affianchiamo allo straordinario lavoro svolto dalla Regione del Veneto, a cui guardiamo con stima e che ringraziamo per l’encomiabile gestione dell’emergenza”.

I test sierologici rapidi sono messi a disposizione dal Laboratorio Analisi del Gruppo Centro di medicina, punto di riferimento a livello regionale per la diagnostica Covid-19. “Siamo orgogliosi di poter essere al fianco degli Enti locali per iniziative così sentite dal territorio, dando il nostro supporto tecnico qualificato in questo percorso di ripartenza in sicurezza per lavoratori e famiglie – commenta l’AD del Gruppo Centro di medicina, Vincenzo Papes.

La modulistica consegnata casa per casa dovrà essere restituita per adesione compilata in tutte le sue parti in Municipio (Via Sareo, 4) entro venerdì 4 settembre. Per informazioni la Segreteria del Sindaco è attiva al numero telefonico 0445 748013.