Report sul Covid: l’età media scende a 29 anni

In Italia, come in Europa e nel resto del mondo, scende significativamente l’età media dei contagiati da coronavirus. Lo afferma l’Iss nel suo report settimanale sulla pandemia. “Nel nostro Paese – segnala l’Istituto Superiore di Sanità – l’età media dei casi diagnosticati nell’ultima settimana è di 29 anni, confermando un trend in diminuzione. Si riscontra dunque “un cambiamento nelle dinamiche di trasmissione, con emergenza di casi e focolai associati ad attività ricreative sia sul territorio nazionale che all’estero, ma anche “una minore gravità clinica dei casi diagnosticati che, nella maggior parte dei casi, sono asintomatici”.

Si conferma in generale un aumento nei nuovi casi segnalati in Italia per la quarta settimana consecutiva con una incidenza cumulativa negli ultimi 14 giorni – ovvero il periodo compreso tra il 10-23 agosto – di 14.93 per 100mila abitanti, in aumento dal periodo 6-19 luglio e simile ai livelli osservati all’inizio di giugno. Inoltre la maggior parte dei casi continua ad essere contratta sul territorio nazionale: risulta infatti importato da uno stato estero il 20,8% dei nuovi casi diagnosticati.

Nonostante i tantissimi casi di asintomatici “rimane fondamentale – sottolineano gli esperti – mantenere una elevata consapevolezza della popolazione generale circa il peggioramento della situazione epidemiologica e sull’importanza di continuare a rispettare in modo rigoroso tutte le misure necessarie a ridurre il rischio di trasmissione quali l’igiene individuale, l’uso delle mascherine e il distanziamento fisico”.