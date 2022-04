Cade dalla palestra di roccia di Valle Santa Felicita e rimane ferito. Soccorso 60enne di Schio

E’ caduto violentemente a terra durante la prima fase della scalata in ascesa, dopo un salto nel vuoto di parecchi metri, riportando traumi multipli e finendo in ospedale in codice rosso. A soccorrere ieri alle 15.50 un uomo di 60 anni di Schio, un alpinista esperto che si stava esercitando sulla palestra di roccia di Valle Santa Felicita, sono stati i soccorritori del Cnsas della Pedemontana del Grappa, decisamente chiamati agli “straordinari” ieri nella giornata di Pasquetta.

Caduto di peso da primo di cordata, il rocciatore è rimasto a terra dolorante ma sempre in piena coscienza, fino all’arrivo dei soccorsi nelle colline sopra l’abitato di Romano d’Ezzelino dove un elicottero levatosi in volo dall’ospedale di Treviso ha trasportato l’èquipe di pronto soccorso sanitario.

Nel frattempo quattro soccorritori specialisti degli interventi d’emergenza in montagna avevano raggiunto l’infortunato, prestandogli le prime cure, insieme ai sanitari del Suem 118 di Crespano giunti in ambulanza, lasciata nelle vicinanze del luogo dove lo scledense era precipitato. Imbarellato con accuratezza, l’infortunato è stato trasportato per una decina di metri e trasferito nell’ambulanza partita in direzione dell’ospedale di Bassano del Grappa dove sono stati svolti gli opportuni accertamenti.

Salvo complicazioni successive al ricovero, l’alpinista vicentino non correrebbe pericolo di vita, pur dovendo affrontare un paziente percorso di guarigione per le possibili fratture multiple eredità del “volo” verso il basso.