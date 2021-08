Moto finisce fuori strada a Fellette. Soccorso un 26enne di Cassola, fuori pericolo

Un “brutto volo” dalla sua potente moto Kawasaki 750, ma per fortuna di riprenderà dopo un periodo di riabilitazione il motociclista di origini straniere e residente a Cassola che è stanotte è stato soccorso a Romano d’Ezzelino.

A dare l’allarme dopo aver assistito all’uscita di strada del motociclo sarebbero stati degli automobilisti di passaggio lungo via Bassanese, in località Fellette. Il centauro viaggiava solo in sella al mezzo.

Al momento non è stato reso noto dai carabinieri della città del Brenta se altri mezzi in transito siano in qualche modo coinvolti nella dinamica dell’incidente stradale. Al momento si sa che il ferito è un 26enne cassolese – A.M. le sue iniziali comunicate stamattina -, nato nel 1995. Il giovane motociclista avrebbe riportato più fratture ad una gamba e trauma al voso, mentre il casco di protezione ha evitato guai peggiori.

Il giovane, infatti, per quanto si troverà di fronte a una trafila di recupero e guarigione che si protrarrà per alcuni mesi, è stato dichiarato fuori pericolo. Gli accertamenti medici e diagnostici sul suo conto e le cure del caso sono stati portati dal personale sanitario dell’ospedale San Bassiano, dove il 26enne rimarrà ricoverato almeno per i prossimi giorni. Al momento si propende per l’uscita autonoma dalla carreggiata, avvenuta all’altezza con l’incrocio con via Oslavia lungo la principale strada che attraversa la popola frazione di Romano.

