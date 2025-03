Tragico incidente nella notte: moto sull’asfalto, morto il pilota. Salva la passeggera

L’ultimo fine settimana di marzo porta una tragica morte sulle strade dell’Altovicentino, a Schio, dove un uomo, conducente di una motocicletta, ha perso la vita la scorsa notte in seguito a un tragico schianto. L’incidente è stato segnalato al 118 con richiesta di soccorsi urgenti poco dopo mezzanotte e mezza, quindi era ormai trascorsa la domenica e la coppia in sella al motociclo stava rientrando verso casa. La vittima è un 51enne, pare residente ad Arsiero.

I soccorsi sono stati inviati in codice rosso di massima emergenza in via dell’Artigianato, per prestare aiuto a un uomo e una giovane donna, rispettivamente pilota e passeggera del mezzo, una moto Gs Bmw. Per il primo, non c’è stato nulla da fare. Invece per la ragazza, ventenne, dopo una visita accurata sul posto e lievi medicazioni ricevute, si è consigliato il passaggio Pronto soccorso di Santorso per accertamenti e un periodo di osservazione.

Sul luogo per i rilievi sull’incidente, in cui non si hanno elementi per ipotizzare il concorso di altri veicoli, sono giunti i Carabinieri della compagnia scledense. A supporto dell’operazione anche i vigili del fuoco del distaccamento del nord della provincia. Il guidatore vicentino – si tratterebbe di un imprenditore, voce in attesa di conferma – ha perso improvvisamente perso il controllo della motocicletta, dando luogo a una rovinosa caduta sul tratto di strada che lambisce la zona sud della città: lo sbalzo su un muretto e su un palo dell’illuminazione gli è stato fatale.

L’identità della vittima del tragico evento sarà resa nota nelle prossime ore, dopo le dovute operazioni informative affidate ai militari dell’Arma di Schio.

LA NOTIZIA E’ IN AGGIORNAMENTO

