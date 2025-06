Schianto in moto, sbalzati dalla sella padre e figlia di 50 e 9 anni. Grave il pilota

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

L’intervento richiesto dell’eliambulanza da Verona, con il velivolo del 118 poi ripartito verso l’ospedale San Bortolo di Vicenza con a bordo un motociclista seriamente riferito, lascia intuire quanto le condizioni di salute del 50enne soccorso questa mattina in codice rosso risultino preoccupanti.

Si tratta di un cittadino di Zugliano, secondo le prime indicazioni in attesa di conferme da parte delle forze dell’ordine, impegnato in un giro tra le colline della zona con la figlioletta di 9 anni accomodata sulla sella sue spalle. L’allarme è scattato intorno alle 10.30 da via Riva, appena fuori il centro del Comune di Breganze, dopo che il veicolo a due ruote su cui padre e figlia si muovevano è malamente scivolato sull’asfalto.

Le cause della drammatica caduta sono per sconosciute, e difficili da spiegare. La moto è andata a sbattere tra il marciapiede con viale alberato e la recinzione del giardino di una villetta. Immediatamente chi passava di là al momento dell’incidente ha prestato aiuto ai consanguinei feriti, chiamando il 118 e descrivendo la situazione di emergenza. All’arrivo dei soccorsi qualificati è parso subito evidente come il 50enne vicentino avesse avuto la peggio nello sbalzo sull’asfalto, privo di conoscenza. La piccola, invece, avrebbe risposto agli stimoli e si sarebbe procurata sul piano fisico delle escoriazioni non gravi: lei è stata trasferita all’ospedale Alto Vicentino di Santorso, in autombulanza, in codice giallo, mentre il padre veniva immobilizzato dagli operatori del Suem e caricato sull’eliambulanza per il volo verso il polo medico del capoluogo berico.

Il mezzo di Verona Emergenza è stato fatto atterrare nel prato privato dell’abitazione a bordo strada, a poche decine di metri dal luogo dello schianto, che non vedrebbe coinvolte nella dinamica altri veicoli. Subito la strada è stata chiusa al traffico, deviando i mezzi diretti verso il centro di Breganze e in direzione opposta Colceresa sulla Sp 121, per circa due ore. Il ferito grave si troverebbe dalle 11 circa nel reparto di rianimazione di Vicenza, affidato alle cure dell’équipe di specialisti salvavita, in condizioni critiche. Ai carabinieri della compagnia di Thiene è riservato anche il difficile compito di capire cosa possa aver causato la scivolata improvvisa: se un ostacolo imprevisto sulla carreggiata, un guasto meccanico, una distrazione in uscita dalla semicurva affrontata o, ancora, un malore del pilota della moto di marca Benelli.

La notizia sarà aggiornata

