Scontro all’incrocio tra auto e moto d’epoca: soccorso un pensionato sbalzato dalla sella

Brutta domenica per un pensionato di Romano d’Ezzelino, con la passione per le moto d’epoca, costretto a concludere il “giro in moto” con il ricovero all’ospedale San Bassiano in seguito all’incidente stradale avvenuto alle 14 di domenica nella stessa cittadina. Nulla di così grave per il 72enne che viaggiava da solo in sella alla sua moto Honda, per fortuna, rimasto comunque ferito in seguito all’impatto con una Citroen avvenuto all’incrocio tra la principale via Manzoni e via Redipuglia, di fronte alla filiale locale di Banca Unicredit e alla pizzeria “Acqua e Farina”.

Il motociclista viaggiava in direzione San Giacomo proveniente dalla frazione di Fellette, quando si sarebbe trovato di fronte in manovra di immissione in via Manzoni l’autovettura guidata da un 42enne sempre del posto. Inevitabile l’impatto e il “volo” a terra sull’asfalto, per fortuna a velocità ridotta attutendo quindi le conseguenze dello scontro tra i due veicoli.

L’uomo alla guida dell’automobile, rimasto del tutto illeso, ha immediatamente prestato aiuto al motociclista investito, richiedendo i soccorsi al numero di emergenza. La squadra medica del Suem 118 inviata da Bassano del Grappa si è subito sincerata sul posto delle condizioni generali del 72enne dolorante, disponendone il ricovero per accertamenti in pronto soccorso, con codice giallo di media gravità.

Il casco ha prevenuto conseguenze più gravi, salvaguardando l’incolumità del pensionato appassionato di moto storiche che ha dovuto trascorrere la parte restante del week end in compagnia dei medici e personale infermieristico dell’ospedale San Bassiano. Questi lo hanno preso in carico nel primo pomeriggio per verificare l’entità delle lesioni da contusione riportate e la presenza di eventuali fratture ad un arto. Sul posto una pattuglia di polizia locale per i rilievi.