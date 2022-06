Frontale auto-camper nella notte: grave l’automobilista ricoverato in codice rosso

Proprio a ridosso dell’area dove era in corso l’intervento di messa in sicurezza dell’area di cantiere della Tav oggetto dell’esplosione di una granata, un altro evento di cronaca si è verificato nel corso della notte, poco prima delle 2: si è trattato di un incidente stradale in seguito allo scontro frontale tra un autocaravan turistico e un’automobile. Scenario del fatto è il territorio di Altavilla Vicentina, lungo la strada nota come “del Melaro”.

Feriti tutti e tre gli occupanti dei veicoli coinvolti, con il conducente della vettura berlina ricoverato in regima di massima urgenza in ospedale al San Bortolo di Vicenza. Sarebbe un uomo, di giovane età, estratto dalle lamiere dal pompieri intervenuti sul posto direttamente dal servizio di supporto nella zona vicina dove era esplosa la granata.

La richiesta di intervento di soccorso è giunta al 118 dalla coppia a bordo del camper, con ambulanza del Suem a raggiungere i vigili del fuoco in strada Melaro, trovandosi si fronte una vettura con il “muso” disintegrato finita fuoristrada, nella boscaglia, dopo l’urto frontale con il veicolo da turismo. Il giovane ferito in maniera sera è stato a fatica portato fuori dalla sua macchina, in gravi condizioni, e assicurato all’ambulanza diretta a Vicenza.

All’uomo e alla donna presenti nell’altro mezzo, vicentini rientranti da un fine settimana di vacanza, è stato consigliato di recarsi al pronto soccorso, per gli accertamenti dovuti vista la violenza dell’impatto, pur presentando ad una prima visita sul posto solo ferite tutto sommato superficiali.

Sul posto sono giunti i carabinieri per verificare le condizioni delle persone coinvolte e per i rilievi di rito: una delle due vetture, forse per distrazione o colpo di sonno, avrebbe invaso la carreggiata opposta determinando lo scontro e la successiva carambola fuori strada dell’automobile.