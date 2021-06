Michele Merlo è morto: il cantante di Rosà colpito da leucemia fulminante non ce l’ha fatta

Non ce l’ha fatta Michele Merlo, il cantante di Rosà 28enne colpito nel bolognese da una grave emorragia cerebrale (scatenata da una leucemia fulminante non diagnosticata) nella notte fra giovedì e venerdì. Lo hanno annunciato i consulenti della famiglia in una nota.

Dopo le convulsioni che l’avevano colpito, e un accesso precedente al malore in pronto soccorso dell’ospedale di Vergato, sulle colline bolognesi (da cui era stato rimandato a casa), si è spento ieri in tarda serata nel reparto di terapia intensiva dell’Ospedale Maggiore di Bologna.

Già ieri il padre aveva spiegato ai giornali che i medici non avevano dato più nessuna speranza che si potesse salvare: “Per il nostro Michele è solo questione di ore” aveva annunciato papà Domenico: ieri i genitori avevano parlato coi medici ed erano stati informati della situazione ed erano stati preparati al peggio che si stava prospettando.

Le condizioni di Michele Merlo, conosciuto come Mike Bird dopo la partecipazione al talent “Amici” su Canale 5 nel 2017 (era arrivato in semifinale), erano peggiorate nel corso delle ore. “Michele – aveva fatto sapere ieri la famiglia in una nota – si sentiva male da giorni e mercoledì si era recato presso il pronto soccorso di un altro ospedale del bolognese che, probabilmente, scambiando i sintomi descritti per una diversa, banale forma virale, lo aveva rispedito a casa. Anche durante l’intervento richiesto al Pronto soccorso, nella serata di giovedì, pare che lì per lì non fosse subito chiara la gravità della situazione”.

Dall’ospedale di Vergato era stato dimesso con un antibiotico: aveva 39 di febbre, forti emicranie e placche in gola. “Lo hanno mandato a casa – ha raccontato Domenico Merlo – dicevano che intasava il pronto soccorso per due placche alla gola. È andato al pronto soccorso di Vergato in piena autonomia. Lamentava dei sintomi che un medico accorto avrebbe colto. Aveva una forte emicrania da giorni, dolori al collo e placche in gola, un segnale tipico della leucemia. Se l’avessero visitato avrebbero visto che aveva degli ematomi. Non abbiamo un referto medico ma un braccialetto col codice a barre che io ho a casa. E un audio che mio figlio ha mandato alla morosa: ‘Sono incazzato, mi hanno detto che intaso il pronto soccorso per due placche in gola’. Invece lui era stanco”.

1 di 5

“Michele aveva due braccia così – ha raccontato il padre -. Faceva sport, non beveva, non ha mai usato droghe, gli piaceva la bella vita, mangiare bene, le cose belle, ha girato l’Italia in lungo e in largo. Non posso dire se ha riferito al medico di avere, oltre agli altri sintomi, sangue dal naso, come ha avuto, e giramenti di testa. A Vergato gli hanno dato degli antibiotici da prendere: quando l’hanno mandato a casa aveva 38,5-39 di febbre. Ma non fidandosi, il giorno dopo ha chiamato il suo medico di famiglia a Bassano, che invece gli ha consigliato un altro antibiotico. Senza vederlo, però. La terapia iniziale era sbagliata a prescindere. Il primo soccorso, nella serata in cui mio figlio è finito in ospedale, è stato condizionato da un medico non proprio professionale che non può fare quel tipo di interventi, non tiene la tensione quando è sotto stress. Non voglio puntare il dito contro nessuno. Mi interessa che certi errori non si debbano ripetere, se di errori si tratta. Che chi ha sbagliato così oggi non sbagli domani”.

La famiglia Merlo ha anche voluto “smentire categoricamente quanto alcuni disinformati scrivono sui social: Michele non è stato in nessun modo vaccinato contro il Covid. Michele è stato colpito da una severa forma di leucemia fulminante con successiva emorragia cerebrale”.

Ieri sera all’Arena di Verona, Emma Marrone – la sua coach durante il percorso ad “Amici” – gli ha dedicato il concerto. “Stasera c’è una persona particolare nel mio cuore ed è a lui che dedico tutto questo concerto, tutto il vostro calore e tutta la vostra energia: forza Miky” ha detto aprendo il concerto. Il video dell’esibizione è stato commentato dalla madre del giovane cantante: “Sono sicura che Miki ti ha sentito. Grazie”, ha scritto su Facebook.