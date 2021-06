Lieto evento in casa Windsor. E’ nata in California Lilibet Diana, la figlia di Harry e Megan

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Nuovo arrivo in casa Windsor. E’ nata in California Lilibet Diana, la secondogenita del principe Harry e della moglie Meghan Markle. La piccola è nata venerdì 4 giugno alle 11:40 di mattina al Cottage Hospital di Santa Barbara e pesa oltre tre chili. Sia la madre che la nuova arrivata, stanno bene e sono già tornate a casa.

Un portavoce della coppia ha poi spiegato che la bimba si chiama Lilibet in onore della nonna, la regina Elisabetta, il cui soprannome in famiglia è Lilibeth. Il nome Diana, è invece in onore della madre di Harry, Diana Spencer, principessa del Galles.

Buckingham Palace si congratula con i duchi del Sussex: “Congratulazioni al Duca e alla Duchessa del Sussex per la nascita di Lilibet Diana! La regina, il principe di Galles e la duchessa di Cornovaglia e il duca e la duchessa di Cambridge sono lieti della notizia. Lilibet è l’undicesimo pronipote di Sua Maestà”. si legge in un post su Twitter.

La “principessina” americana che prende il cognome Mountbatten-Windsor, nasce senza titolo ufficiale e tuttavia sarà in ottava posizione, nella linea di successione alla corona britannica, dietro il nonno Carlo, lo zio William (fratello maggiore di Harry), i tre figli di questo e della consorte Kate, nonché alle spalle del proprio fratellino Archie, nato a maggio 2019 a Londra.

Dopo la nascita i duchi in persona hanno espresso la loro “immensa gioia” e ringraziato tutti quelli che sono stati loro vicini in questi mesi con l’amicizia o con “le preghiere”. Hanno inoltre tenuto a specificare che la scelta del primo nome di Lilibet, che in casa sarà chiamata Lili, vuole essere “un omaggio a Sua Maestà la Regina”, 95enne bisnonna della neonata. Il soprannome della regina Elisabetta II, adottato fin dall’infanzia è proprio Lilibet.

Le congratulazioni di Boris Johnson: anche il premier britannico ha inviato su Twitter le sue felicitazioni a Harry e Meghan per la nascita della loro secondogenita: “Congratulazioni al Duca e alla Duchessa del Sussex per la nascita della loro figlia”.