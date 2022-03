Ex meccanico in pensione perde la vita in strada: travolto sullo scooter. Salva la compagna

La comunità di Rossano Veneto piange da sabato pomeriggio la morte di una persona assai nota, l’ex meccanico “di fiducia” per molti in paese, Gino Pegoraro. L’uomo, in pensione da qualche tempo, è rimasto vittima di un incidente stradale poco dopo le 16.30 dell’altro ieri mentre a bordo di uno scooter Honda stava rientrando verso casa con la sua attuale compagna sul sedile posteriore come passeggera: fatale per il 77enne lo scontro con una Ford Fiesta condotta da una 39enne padovana, di Mestrino, quest’ultima rimasta illesa.

Il drammatico incidente si è verificato nella frazione Ca’ Onorai, nel territorio comunale di Cittadella, precisamente in via Postumia Levante lungo la strada provinciale 24. Lo sbalzo sull’asfalto si è rivelato fatale per l’anziano rossanese, ex artigiano per le riparazioni anche di motociclette e motocicli, morto a distanza di pochi minuti dopo il violento impatto. Fuori pericolo invece la 66enne che stava seduta alle spalle, convivente di Pegoraro e origini straniere. Lei è ricoverata in ospedale a Cittadella per le contusioni riportate.

All’indomani del tragico evento oltre al cordoglio da parte di tanti amici, parenti e anche ex clienti dell’officina del compianto Gino, si viene a conoscenza che probabilmente già oggi potrebbe essere pubblicata l’epigrafe funebre con le modalità del funerale dell’uomo salvo la Procura di Padova richieda un – improbabile – esame autoptico sulla salma del 77enne. Il funerale si terrà nella chiesa di Rossano Veneto, quindi, con ogni probabilità già nel corso della settimana entrante. Cordoglio per la sua scomparsa anche da parte del mondo dei podisti “marciatori”, che frequentava in particola modo la domenica.

Per ricostruire con esattezza cosa sia avvenuto negli istanti precedenti allo scontro violento, avvenuto in prossimità dell’intersezione con via Zucca, e la causa della morte dell’uomo sarebbero sufficienti le indicazioni raccolte sul posto dalle forze dell’ordine. La dinamica da confermare parla della perdita di controllo del mezzo della conducente della Ford Fiesta, che non avrebbe visto in tempo una Fiat Punto ferma in mezzo alla strada per svoltare a sinistra, questa in sosta temporanea al fine lasciare libero passaggio allo scooter che stava sopraggiungendo dalla corsia opposta.

Carreggiata invasa dalla Ford, nel tentativo di evitare il tamponamento tra automobili, ma centrando il motociclo in pieno con le conseguenze drammatiche sopra descritte. La 39enne sarà accusata di omicidio stradale come atto dovuto nelle prossime ore. Rilievi sull’incidente sono a cura della polizia locale di Cittadella, che sabato con l’aiuto dei carabinieri locali ha deviato il traffico dallo scenario dello scontro, in attesa poi della rimozione dei veicoli incidentati.