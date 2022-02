Grave quarantenne: si è schiantato con l’auto su un palo dell’illuminazione pubbica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave incidente nella notte a Rossano Veneto. Un automobilista è uscito di strada autonomamente, a mezzanotte e mezza, in via Bassano: l’auto, dopo la carambola, è finita completamente distrutta.

Il veicolo ha finito la sua corsa schiantandosi con violenza contro un palo dell’illuminazione pubbica.

L’automobilista quarantenne, rimasto gravemente ferito nel violento impatto, è stato soccorso dal Suem 118: si trova ora ricoverato all’ospedale di Vicenza con prognosi riservata. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cittadella, poichè i colleghi di Bassano erano impegnati in un altro incidente avvenuto mezz’ora prima in via Croceron a Bassano, dovo in un frontale fra due auto intorno a mezzanotte è rimasto ferito il guidatore di una Fiat, poi trasportato all’ospedale San Bassiano per le cure del caso.