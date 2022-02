Malore durante la ciaspolata nella neve. Muore in vacanza noto ingegnere di 45 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si era concesso un week end di vacanza insieme alla compagna, proprio per festeggiare il compleanno di lei, ma un regalo che voleva essere una parentesi di relax in montagna si è trasformato in un incubo. Il destino ha riservato un triste epilogo all’esistenza di Miguel Geremia, di professione ingegnere e di 45 anni di età, spirato sabato mattina nel corso di una gita con le ciaspole ai piedi sopra Bressanone.

A stroncarlo sarebbe stato un arresto cardiocircolatorio, a seguito di un malore improvviso e dalle conseguenze irreparabili. Un probabile infarto, ma per averne la certezza bisognerà attendere i referti medici e l’eventuale esame autoptico sul corpo del vicentino, residente a Rossano Veneto.

Persona molto conosciuta nel suo ambito professionale, ricopriva incarichi di alto livello alla Spic di Castelfranco Veneto, azienda veneta che progetta prefabbricato per ponti, viadotti stradali e ferroviari e sistemi di sollevamento. Laureato a Padova in Ingegneria Meccanica, Geremia era uno specialista di management nel settore delle costruzioni. A diffondere la notizia del dramma verificatosi al di fuori dei confini regionali è il Giornale di Vicenza. La compagna di vita della vittima è stata avvertita in albergo di quanto era accaduto al 45enne, per il quale si era levato anche un’eliambulanza per i soccorsi, purtroppo vani.

Nato in Spagna a Vigo 45 anni fa, ne portava traccia nel suo nome di battesimo ma fin dall’infanzia era cresciuto a Rossano Veneto dopo il rientro in Italia con la famiglia. Il futuro ingegnere aveva frequentato le città di Bassano e Padova negli anni di formazione, per iniziare il percorso lavorativo intrapreso nel 1996 costruendo tutta la carriera in Spic, fino ad assumere la qualifica di Ceo come manager aziendale. Solo pochi mesi fa insieme ai proprio cari aveva affrontato un lutto, con la morte del padre.

La necessità di approfondimenti riguardo il malore che ha colpito il 45enne rossanese non permette ancora di poter fissare la data del funerale, dopo il nulla osta al trasporto della salma dal Trentino Alto Adige a Bassano del Grappa. A decine si leggono i messaggi di cordoglio affidati ai post sui canali social, stringendosi intorno alla compagna Morena e ai familiari.