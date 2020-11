Spv, imminente l’apertura del 3° tratto. Fase di verifiche per la Breganze-Bassano Ovest

E’ ormai questione di pochi giorni, se non addirittura di ore, l’apertura di un nuovo tratto della Superstrada Pedemontana Veneta. Al tracciato già operativo e percorribile da San Tomio di Malo alla zona industriale di Breganze si aggiungono infatti altri 18 chilometri circa che permetteranno di approfittare dello svincolo ricavato a Bassano Ovest.

Alla conferma della chiusura dei lavori mancano solo dei dettagli tecnici e delle finiture lungo il percorso, oltre a qualche nulla osta burocratico qua e là tra Regione Veneto e consorzio Sis, prima di procedere ad aprire i caselli al traffico. Un sopralluogo decisivo è previsto proprio oggi, approfittando del meteo favorevole.

Si tratta in particolare del terzo tratto inaugurato nel territorio vicentino, di fatto lungo la fascia pedemontana, in attesa dell’allacciamento con l’area Ovest della provincia vicentina e all’autostrada A4 a Montecchio Maggiore. Niente cerimonie ufficiali in programma, in realtà, sia in ragione delle misure di contenimento dell’epidemia che di praticità. La cosiddetta “messa in esercizio” della nuova striscia d’asfalto percorribile in doppia carreggiata è prevista per oggi, dopo la quale salvo incidenti di percorso, appunto, verrà dato il via libera al prolungamento aperto al pubblico dalla Regione.

Nel frattempo i lavori “fuori strada” proseguiranno per una decina di giorni ancora secondo le previsioni: entro il 20 novembre, in ogni caso, il cantiere verrà chiuso e questa sarà la data limite entro la quale gli automobilisti potranno “testare” in prima persona il terzo asfalto della superstrada. Un complemento che porterà a circa 30 chilometri la porzione di Spv ora accessibile, consentendo di raggiungere Malo da Bassano e viceversa in poco meno di 20 minuti effettivi, meno della metà di quanto in media si richiede in orario diurno di viabilità a alta densità di traffico.

Ai primi di giugno del 2019 risale il primo (e unico) brindisi all’inaugurazione del tratto Thiene-Breganze, inteso come interconnessione con l’A31 Valdastico, in realtà sita nel comune limitrofo di Villaverla, per circa 6 chilometri.