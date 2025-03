Spv, da lunedì sconto del 60 per cento sui pedaggi delle tratte brevi. Ecco dettagli e importi

“A partire da lunedì 10 marzo, sarà applicato lo sconto del 60 per cento sulle tariffe in vigore ai mezzi leggeri che percorreranno la nuova Superstrada Pedemontana Veneta. Non sarà necessaria alcuna richiesta né è previsto alcun vincolo di residenza: lo sconto sarà applicato automaticamente agli utenti dotati di dispositivo di telepedaggio che, in auto o in moto (veicoli di classe A), dal lunedì al venerdì, festivi esclusi, percorreranno la Spv. Con il vincolo di massimo due tratte al giorno, da 25 chilometri ciascuna. Una misura pensata soprattutto per chi abita e lavora lungo questa nuova opera infrastrutturale che, con le tariffe dedicate al transito locale, sarà la più economica delle strade a pedaggio del Veneto”.

Lo ha detto questa mattina, 7 marzo, il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, a Bassano del Grappa per illustrare le tempistiche di avvio del piano introdotto dalla Giunta regionale per abbattere il costo dei pedaggi della Superstrada Pedemontana Veneta.

“C’è tutta la nostra visione delle opere pubbliche e dello sviluppo economico in questa infrastruttura fortemente voluta dal territorio e che conta 162,8 chilometri, di cui 94,5 di viabilità principale e 68,3 di viabilità secondaria – ha precisato Zaia –. Un’opera che vede un Tgm, ossia un traffico giornaliero medio di circa 20 mila veicoli a, con un traffico pesante superiore a quello stimato per il primo anno di esercizio, pari a 5.570 veicoli al giorno rilevati contro i 4.509 previsti, e con un incasso, nei primi due giorni lavorativi di marzo, di circa 850 mila euro, ovvero circa 425 mila euro al giorno. A nemmeno un anno dall’interconnessione con la A4, avvenuta lo scorso 4 maggio, la nuova Superstrada vuole essere un’infrastruttura che va a migliorare la qualità della vita dei residenti e l’efficienza della mobilità regionale”.

“Ringrazio il Presidente che ha fortemente voluto introdurre questa misura che va a premiare il traffico locale intercettando la categoria di utenti che utilizza meno la Spv – ha aggiunto la vicepresidente con delega alle Infrastrutture e Trasporti, Elisa De Berti –. Dal casello di Altivole a quello di Spresiano/Villorba, 25 chilometri, il pedaggio sarà di 1,72 euro, anziché di 4,30 euro, dal casello di Breganze a quello di Bassano Est, 19 chilometri, di 1,28 euro, anziché di 3,20 euro. Nei prossimi mesi continueremo a monitorare i flussi di transito e così eseguire le valutazioni più opportune in base alla risposta degli utenti”.

Informazioni dettagliate sono disponibili sul sito del Concessionario Superstrada Pedemontana Veneta spa, alla pagina dedicata superstradapedemontanaveneta. it/agevolazioni-tariffaria e sui siti degli operatori di telepedaggio.

La reazione del sindaco di Bassano

“Gli sconti presentati oggi dal Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, per l’utilizzo della

Superstrada Pedemontana Veneta rispondono concretamente alle esigenze di tanti pendolari che si spostano quotidianamente sul territorio. Inoltre, rappresentano un’importante risposta alle richieste dei sindaci che vedono in questa infrastruttura un’arteria fondamentale per decongestionare i centri abitati dal traffico di attraversamento”. Così il Sindaco di Bassano del Grappa, Nicola Finco, commenta le agevolazioni tariffarie annunciate oggi a Bassano del Grappa dal Presidente Zaia

Lorenzoni, “Zaia le tenta tutte per limitare la voragine della Spv”

Non tutte le voci sono però allineate sull’enfasi posta da Zaia, De Berti e Finco. “Il presidente Zaia le sta tentando tutte per limitare la voragine che ha creato firmando il Terzo Atto Convenzionale della Spv nel 2017 e assumendosi l’intero rischio traffico della nuova arteria, prima interamente sui concessionari”: è questa la dura presa di posizione del consigliere regionale Arturo Lorenzoni (Gruppo Misto – Veneto Vale). “Ora Zaia mette i panni dell’amministratore buono, che difende gli interessi dei cittadini – aggiunge Lorenzoni – La realtà, invece, parla di un buco di bilancio di milioni di euro per molti anni a venire, forse per sempre, a causa dei pochi transiti. Un’opera utile, ma che si è progressivamente trasformata in una sfida impossibile per il bilancio regionale, proprio per l’interlocuzione debole tenuta con i concessionari privati”.

Tutte le tariffe dei pedaggi