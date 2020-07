Folgorato sopra il treno. Un uomo di giovane età trovato morto sul tetto di un vagone

Una morte che ha dell’assurdo per le circostanze in cui sarebbe avvenuta. Stamattina in località Cismon del Grappa poco dopo l’alba un giovane uomo, di cui non si conoscono ancora nè le generalità nè la provenienza, è stato trovato senza vita sopra uno dei vagoni di un convoglio ferroviario in ferma. Probabile che si tratti di folgorazione, vittima quindi dell’alta tensione.

Un evento drammatico che avrebbe trovato il suo culmine nel corso delle notte alla stazione di Primolano, che si trova nel territorio del nuovo comune di Valbrenta, lungo il tratto ferroviario della Valsugana che collega Bassano a Trento.

Secondo le prime indicazioni dal posto non si tratterebbe di un dipendente del personale ferroviario, ma di un estraneo. Sul posto vigili del fuoco e una pattuglia di carabinieri della compagnia di Bassano del Grappa per i rilievi sullo scenario e la messa in sicurezza dell’area. In particolari i pompieri si sono occupati di liberare i vagoni dal pericolo elettricità per consentire i soccorsi. Dell’indagine in partenza si sta occupando la Polfer di Castelfranco Veneto.

Nulla hanno potuto fare medici e infermieri del 118 sulla giovane vittima, trovata già cadavere senza alcuna possibilità di rianimazione. Sulla carrozza hanno agito i vigili del fuoco in un primo momento, per verificare la tensione e consentire al personale sanitario il tentativo di soccorso. Il giovane sul tetto, però, era già deceduto probabilmente da alcune ore.

La notizia è in aggiornamento