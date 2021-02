Volano mobili nella camera d’albergo. All’arrivo della polizia l’ospite aggredisce gli agenti

Sconquassano la stanza di un noto hotel del centro di Bassano, disturbando anche gli altri ospiti ma, all’arrivo dei poliziotti del commissariato locale, la “baraonda” anzichè calmarsi si tramuta in un’aggressione alle forze dell’ordine. Protagonisti della vicenda, che risale alla mattinata di mercoledì, sono un uomo e una donna legati apparentemente da un vincolo sentimentale, che ieri hanno acceso fra loro una lite furiosa.

A finire denunciato è stato un 27enne napoletano di origine, che ha assalito un operatore del commissariato a calci e pugni, ferendolo in maniera live. Questo dopo aver picchiato anche la compagna, che mostrava lividi visibili e aver danneggiato in concorso con la tessa la camera dove erano alloggiati.

A chiedere aiuto alle forze dell’ordine l’altra mattina sarebbe stato il personale impiegato nell’albergo del centro di Bassano del Grappa, spaventato dai rumori e urla forsennate che provenivano dalla stanza occupata dalla coppia, che a quanto pare erano iniziati a notte fonda. All’attivo di una Volante il direttore della struttura ha accolto i poliziotti inviati dalla centrale spiegando loro quanto accaduto, prima di andare a bussare alla camera indicata per interrogare i chiassosi ospiti e verificare gli effettivi danni provocati.

Una volta chiesto conto del comportamento assunto in precedente, il giovane di 27 anni è andato su tutte le furie, inveendo contro gli operatori e addirittura scagliandosi contro uno di loro. Colpendolo vigliaccamente alle spalle e alle gambe, all’improvviso, dopo averlo colto di sorpresa. Un attacco che è comunque durato il tempo di pochi attimi, con la reazione dei poliziotti che ha portato a più miti intenzioni il baldanzoso ragazzo campano andato in escandescenza.

Quest’ultimo è stato arrestato in flagranza di reato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, e denunciato insieme alla donna per i danneggiamenti accertati contro l’albergo, che chiederà il risarcimento. Per il poliziotto colpito “a tradimento” non ci sarebbero conseguenze fisiche, solo qualche lieve contusione. Discorso ben diverso per la ragazza, che presentava evidenti lividi sul viso e probabilmente necessitava di cure al pronto soccorso, la quale ha però rifiutato sia il ricovero che l’invito a denunciare l’amico nonostante le gravi violenze subite.