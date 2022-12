Arte e dintorni – L’adorazione dei pastori di Tintoretto

Tutta la famiglia dell’Eco Vicentino e di Radio Eco Vicentino vi augura Buon Natale con la straordinaria “Adorazione dei pastori” di Jacopo Tintoretto.

La Sacra famiglia è colta in un momento di riposo.

San Giuseppe, in piedi appoggiato al bastone, quasi nasconde l’asino mansueto che è accucciato sul pagliericcio per fare da appoggio alla Vergine leggente.

Anche il bue che è lì appresso. In un ritaglio di spazio è adagiato il Bambino, circondato da aura divina, fulcro dove convergono tutti gli sguardi.

Da destra giungono tre fedeli a rendere omaggio al Salvatore.

La Vergine interrompe la lettura e alza gli occhi dal libricino che tiene sospeso.

Il ragazzo abbigliato in verde si toglie il cappello; la ragazza dal luminoso abito finemente decorato e il vecchio pastore si portano le braccia al petto, in segno di deferenza.

La scena di questa Natività dai colori focati e terrosi si stringe tutta sul primo piano.

In lontananza si apre un paesaggio semplice, di prati e pascoli, di filari di alberi e, oltre l’ultimo orizzonte, di massicci innevati. Un raggio di luce dell’Angelo annunciante la lieta novella rischiara il profilo scuro delle alte nubi.