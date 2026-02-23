Anziano ciclista muore travolto da un furgone a Poianella

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Tragedia questa mattina a Poianella di Bressanvido, dove un anziano ciclista è morto dopo essere stato travolto da un furgone. Il dramma si è consumato poco dopo le 11 di oggi, lunedì 23 febbraio in via Strada Alta, all’altezza del civico 23: si tratta della strada provinciale 51 che collega Poianella con Bolzano Vicentino.

Il ciclista, un 72enne del posto, è stato sbalzato ed è rovinato sull’asfalto. sul posto si è precipitata un’ambulanza del Suem 118, ma i tentativi di soccorso sono stati inutili. Sul posto per i rilievi del sinistro e la ricostruzione dell’incidente è intervenuta la polizia locale del consorzio Ne.Vi.

Notizia in aggiornamento

