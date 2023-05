Ex assessore e avvocato muore a 48 anni. “Pier” fu anche calciatore dilettante. Lascia due figlie

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una famiglia di Bressanvido, i colleghi dello studio legale di Vicenza e un’intera comunità locale condividono il dolore per la prematura morte di Pier Luigi Ponso, avvocato civilista di professione nel foro di Vicenza e amministratore nel pubblico che nel passato recente si era impegnato nel suo paese. Mettendo a disposizione parte del proprio tempo e delle competenze maturate per il Comune di Bressanvido.

“Pier“, diminutivo con cui era conosciuto nella cerchia di amici e familiari, era stato giovane assessore per un mandato amministrativo, a fianco dell’ex sindaco Giuseppe Bortolan, fino al 2014. Prima di dedicarsi esclusivamente alla famiglia – sposato con Laura, lascia due figlie – e alla sua professione. Aveva solo 48 anni ed è spirato in ospedale in seguito all’aggravarsi improvviso delle sue condizioni di salute già a dura prova: da qualche tempo lottava infatti contro una patologia del sangue.

A ricordarlo e offrirgli un tributo in memoria è da ieri la pagina social della lista di supporto al sindaco attualmente in carica Luca Franzè. Da qui in molti, a Bressanvido, hanno appreso la triste notizia della morte di Ponso, lasciando un messaggio rivolto in particolare alla moglie e alle figlie private troppo presto del loro adorato papà. Anche negli ambienti della parrocchia il dolore è grande, visto che Pier Luigi Ponso, che avrebbe compiuto 49 ani tra circa un mese (classe 1974) e viene descritto come persona altruista e dedita al prossimo per sua natura, a lungo aveva operato come animatore per i ragazzi.

Un propensione al sociale, questa, che gli era stata sempre riconosciuta anche nel campo lavorativo, visto il ruolo di amministratore di sostegno di più famiglie vicentine in difficoltà. Oltre che in Comune, dove non a caso si era occupato del Sociale oltre a Sport e Cultura. Tra i ricordi commossi e i messaggi pubblicati nel web in questi giorni anche alcuni scritti da clienti dell’avvocato vicentino, laureatosi in Giurisprudenza nel 2001 e così con ventennale esperienza maturata nel settore. Era fondatore e socio dello Studio Pdn di viale del Lavoro a Vicenza: gli spunti letti evidenziano l’umanità e la sensibilità dimostrata dal legale in abbinata alla professionalità richiesta dal ruolo.

Appassionato sportivo, “Pier” era stato un bravo calciatore tra i dilettanti (Quinto, Dueville, Bp ’93 tra le squadre in cui ha militato) e aveva fatto parte del team biancorosso Jus Vicenza, ricoprendo il ruolo di attaccante, fin quando un infortunio lo aveva costretto a rinunciare.

L’ultimo saluto terreno gli sarà dedicato domani pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale di Bressanvido, accompagnato nell’ascesa al cielo dai genitori Loretta e Cornelio Ponso, che insieme alla sorella Silvia e agli altri parenti e cari condividono il peso del lutto con la compagna Laura e le figlie Anna e Agnese. Nello stesso luogo sacro, stasera alle 19.30, la veglia di preghiera.