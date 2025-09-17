Mondiali atletica a Tokyo, Alice Muraro out in semifinale nei 400hs. E’ la seconda italiana di sempre

Ha migliorato il proprio primato personale, ha piazzato il secondo miglior crono italiano di sempre nei 400 ostacoli, ha raggiunto una semifinale mondiale gareggiando con le big della sua specialità. Per di più, dall’altra parte del mondo, a Tokyo, con intorno a lei atleti e atlete tra i più forti a livello internazionale.

Tornerà a Bressanvido, il suo paese d’origine, con tutte le valigie cariche di emozioni e soddisfazioni Alice Muraro, 25enne vicentina in forza all’Av Brazzale che oggi ha concluso l’avventura in azzurro ai Mondiali 2025.

Nella serata di mercoledì (fuso orario di Tokyo, le 14 in Italia) è giunta quinta in una delle tre semifinali del giro di pista ad ostacoli. Dopo che l’altro giorno, sempre sulla pista della capitale del Giappone, aveva superato brillantemente le batterie di qualificazione fissando un tempo speciale: 54”36, suo record personale. Oggi invece, un sempre buon 54”50, il suo secondo best time. Ha dato tutto, e se questo tutto non è bastato per qualificarsi alla finalissima mondiale in rosa, le regala comunque la consapevolezza di essere entrata a pieno diritto tra le top15 del pianeta in questa specialità molto tecnica oltre che veloce.

A fine gara l’emozione nelle parole della vicentina di 25 anni, intervistata per RaiSport in diretta tv dalla giornalista Elisabetta Caporale. “Ero abbastanza serena oggi – ha ammesso Alice – rispetto alle batterie, sono venuta qui per divertirmi e per dare il massimo. Puntavo a far qualcosa di meglio forse ma è affiorata un po’ di stanchezza. E’ stata un’esperienza incredibile, la ricorderò per sempre”. Nella stessa specialità erano presenti anche le altre due azzurre iscritte e qualificatesi per le semifinali: la primatista italiana “Ayo” Folorunso si è piazzata quarta con 54”37, l’altra vicentina in gara Rebecca Sartori, ottava nella prima batteria, con 55”34, esce di scena anche lei.

