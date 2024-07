Parte la carica dei 12 vicentini “olimpici”: a Parigi Ceccon guida le speranze di medaglie

Voli per Parigi in partenza per la comitiva azzurra delle varie discipline a cinque cerchi, con le Olimpiadi 2024 al via venerdì e una nutrita rappresentanza di atleti vicentini, 5 giovani donne e 7 uomini, pronti a battagliare nelle rispettive discipline. Forte la tradizione berica nell’atletica leggera, con metà esatta del gruppo che si cimenterà in pista, tre i nuotatori, poi un rappresentante di Vicenza e provincia nella pallavolo, nel golf e nel ciclismo.

Per qualcuno sarà il debutto assoluto alle Olimpiadi, per altri come Thomas Ceccon c’è già l’esperienza di Tokio 2020 (manifestazione però disputata nel 2021 per la pandemia) ed è proprio nel siluro acquatico di Schio che si concentrano le ambizioni di medaglia olimpica nella truppa di vicentini in spedizione in Francia. E’ proprio Vicenza a comporre l’ossatura della rappresentanza del Veneto, composta in tutto da 32 atleti, sui 403 italiani al via.

Insieme a Ceccon, nella piscina olimpica si tufferanno Paolo Conte Bonin (nato a Thiene) e Carlos D’Ambrosio (Valdagno). L’emergente Guido Migliozzi sarà sul green con la Nazionale del golf, convocato nel ciclismo invece l’arzignanese Luca Mozzato. Il bassanese Mattia Bottolo si gode la chiamata nel volley e anche qui aspirare a un podio è lecito per lo schiacciatore 24enne.

Poi tutta la banda dell’atletica, composta quasi in esclusiva da donne: Elena Bellò (correrà gli 800 metri), Ottavia Cestonaro (specialista nel salto triplo), Federica Del Buono (doppio impegno nei 1.500 e 5000 metri), Alice Muraro e Rebecca Sartori (400 ad ostacoli). A tutte loro si aggiunge il mezzofondista Ossama Meslek (1500 metri). Poi il tifo dei vicentini andrà sicuramente anche alla trentina Nadia Batocletti, “altopianese” per affetti, fresca campionessa europea a Roma dei 5 mila e 10 mila.