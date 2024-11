Ciclista urtato da un camion: 53enne ricoverato in rianimazione con politraumi

Dovranno trascorrere come minimo 24 ore per poter dichiarare fuori pericolo di vita il 53enne vicentino rimasto seriamente ferito, nel primo pomeriggio di ieri, in uno scontro tra bicicletta e un camion, avvenuto nella periferia di Camisano Vicentino.

Il ciclista, residente nella città di confine tra le province, non sarebbe stato propriamente investito dal veicolo di trasporto merci pesante ma urtato da uno specchietto, all’altezza di un tratto di curva in via Vanzo Vecchio, in una zona di campagna. Allarme con richiesta di soccorsi urgenti scattato martedì poco dopo le 14.

Inevitabile dopo il primo impatto accidentale sul mezzo lo sbalzo a terra dalla sella della bici sull’asfalto, riportando per quanto è stato reso noto una frattura ad un arto inferiore e varie contusioni, con un trauma cranico da tenere sotto osservazione. Da qui la necessità, dopo il passaggio in pronto soccorso del San Bortolo di Vicenza, di ricorrere agli esperti del reparto di rianimazione per valutare l’entità dei danni subiti. Immediatamente sono stati avvisati i familiari del 53enne, residente poco lontano dal luogo dell’incidente.

Illeso invece il giovane conducente del camioncino. Si tratta del dipendente di una ditta in quel frangente impegnato in alcune consegne: non è stato in grado di evitare per tempo l’ostacolo sbucato in curva. Toccherà pertanto agli agenti della polizia locale della città di Camisano determinare con maggior precisione la dinamica dell’incidente, verificando quale dei due mezzi abbia parzialmente invaso la carreggiata opposta, causando l’impatto. Il tutto rappresenta come sempre, in questi casi, un fattore secondario, rispetto all’attesa di conoscere lo stato di salute aggiornato della persona ferita.