Ubriaco al volante si schianta sul casello. Tasso alcolico 6 volte oltre il limite

Ubriaco fradicio al volante, di mattina, prima di schiantarsi all’imbocco del casello autostradale dell’A4 di Grisignano di Zocco. Autore del pericoloso atto sfociato in incidente stradale un uomo di 55 anni, residente in provincia di Padova, fuori di sè per l’abuso di alcool in seguito accertato dalla polizia stradale.

In barba al limite imposto per legge di 0,5 grammi per litro, gli sarebbe stato riscontrato un tasso alcolemico prossimo ai 3 grammi. Quindi sei volte superiore alla soglia di tolleranza.

La circostanza che l’auto guidatore inebriato dall’alcool sia stata “sbarrata” dai supporti delle corsie dell’ingresso in autostrada ha impedito al veicolo di procedere in contromano, creando rischi incalcolabili per gli utenti in quel momento in transito. L’incidente è stato segnalato intorno alle 11 di giovedì scorso, con il conducente ad uscirne di fatto incolume visto che stava viaggiando a velocità di “crociera”, per sua fortuna.

Non appena sceso dalla sua Fiat Punto si è subito reso conto di averla combinata grossa, e di non aver via d’uscita. Il personale della società di gestione del tratto dell’A4 avrebbe immediatamente avvertito la polstrada di quanto accaduto. Una pattuglia presente nelle vicinanze è giunta a distanza di pochi minuti per prelevare l’artefice del fuori programma e accompagnarlo al comando più vicino, dove l’uomo è stato sottoposto al test, anche se i sintomi dell’abuso di bevande alcoliche era già di per sè evidente ad occhio nudo.

Il 55enne è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e la vettura è stata sequestrata, con corollario del ritiro immediato della patente di guida. Da verificare l’entità dei danni riportati dalla struttura, che sono apparsi di lieve entità, mentre per l’auto incidentata e sequestrata difficilmente tornerà in carreggiata una volta conclusa la trafila giudiziaria.