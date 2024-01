Un incidente a due veicoli (anche) in A4 nella domenica dei soccorsi stradali. Una donna ferita

In un fine settimana costellato da interventi multipli di vigili del fuoco vicentini e apparati di soccorso medico d’urgenza si è registrato domenica un sinistro grave anche in autostrada, lungo l’A4 in territorio comunale di Grisignano di Zocco, tra il casello omonimo e lo svincolo di Vicenza Est.

A scontrarsi due automobili, determinando una carambola tra guard-rail di delimitazione della corsia di marcia oltre che tra veicoli in marcia alle 13.45 di ieri verso Vicenza, quindi in direzione Milano. Si sarebbe trattato di un tamponamento, con le responsabilità da attribuire dopo la ricostruzione della dinamica del fatto.

La provenienza e la residenza dei protagonisti loro malgrado dell’evento accidentale su strada non sono state rese note ieri nel report dei vigili del fuoco del capoluogo berico, intervenuti proprio dalla sede provinciale con una squadra del 115 per mettere in sicurezza i mezzi rimasti al centro delle corsie autostradali. L’incidente infatti ha creato una situazione di potenziale pericolo per gli altri utenti in transito, con le due auto “di traverso” a ostruire il passaggio.

Le due persone al volante delle rispettive automobili sono invece state prese in carico dal personale sanitario giunto dall’ospedale San Bortolo, dove l’equipaggio in ambulanza ha fatto rientro con una donna ferita da trasportare al pronto soccorso. L’altro conducente, invece, che ha riportato problemi superficiali, è stato visitato sul posto. Tra gli svincoli di Grisignano e di Vicenza Est si sono visti anche il personale ausiliario della società di gestione del tratto di A4 interessato e una pattuglia della Polstrada per i rilievi del sinistro.