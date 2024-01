Auto contro spigolo di un’abitazione, due feriti. E’ la seconda volta in 15 giorni

Dopo un fine settimana costellato da incidenti sulle strade di Vicenza e provincia (vedi Campolongo e Grisignano oltre al mortale di ieri mattina ad Altissimo), anche già all’alba della settimana si assiste a un nuovo allarme e richiesta di intervento dei soccorsi stavolta sull’Altopiano di Asiago. Alle 6.45 di lunedì la telefonata al 118 dopo che una vettura è andata a schiantarsi su un’abitazione di via Matteotti: a bordo due persone.

Si tratterebbe di due colleghi che si recavano sul posto di lavoro, entrambi rimasti feriti e portati in pronto soccorso nel nuovo ospedale asiaghese. Le loro condizioni di salute non sono note ancora nell’immediatezza dell’incidente, ma non si troverebbero in condizioni di rischio per la vita.

Il veicolo su cui viaggiavano in prima mattinata è andato distrutto nella parte frontale che ospita il vano motore sotto il cofano, a causa dell’impatto sull’angolo di un edificio abitativo. Per fortuna dei due occupanti l’abitacolo di guida ha retto all’urto. Una distrazione da parte di chi si trovava al volante, un possibile scivolamento sulla strada gelata dalla notte paiono le ipotesi più accreditate per spiegare l’incidente dell’alba di stamattina.

Peraltro il secondo in pochi giorni, con la stessa abitazione a venire “colpita” da una prima automobile solo lo scorso 1 gennaio, in circostanze analoghe. Non si conoscono per ora le generalità dei due feriti, ricoverati entrambi nel polo medico altopianese. Si tratterebbe di due uomini, aiutati nell’occasione anche dai vigili del fuoco sempre di Asiago prima di venire affidati per le cure al personale sanitario e poi ospedaliero.

La notizia sarà modificata in caso di ulteriori aggiornamenti