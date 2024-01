Auto fuori controllo sbatte su una vettura in sosta a bordo strada. Ferita una passeggera

Fine settimana costellato di incidenti stradali nel Vicentino e nell’area del Bassanese, dove ieri i vigili del fuoco e il personale sanitario d’emergenza del Suem con un’ambulanza è stato impegnato in località Campolongo, frazione di Valbrenta. Teatro dell’incidente una strada parallela rispetto alla SS 47 della Valsugana.

A venire soccorsa una donna vicentina, passeggera a lato posto guida di una vettura finita appena fuori dal manto stradale per sbattere contro una seconda automobile, parcheggiata in via Zannini, di fronte ad un capannone industriale – di proprietà della ditta De Nardi – per cause da determinare. Incolume il conducente della prima, mentre il veicolo fermo era in quel momento vuoto.

La richiesta di aiuto è stata segnalata domenica mentre il sole cominciava a scendere, ieri intorno alle 16.45, con intervento congiunto delle forze di soccorso che si è poi concluso con l’oscurità. Oltre alla squadra di pompieri giunta dal distaccamento periferico di Bassano del Grappa e al team sanitario, sul posto si sono visti poi anche i Carabinieri della stazione locale, impegnati per i rilievi oltre che per gestire il traffico in sicurezza.

La donna rimasta ferita avrebbe riportato delle contusioni non gravi su cui, per cautela, si sono svolti degli accertamenti diagnostici in ospedale al San Bassiano. Salvo eventi avversi seguenti al ricovero, dovrebbe cavarsela con una prognosi contenuta per la guarigione. La vettura Citroen ha subito danni ingenti alla parte anteriore ed è stata affidata al soccorso stradale, mentre l’altro mezzo coinvolto, un Range Rover, ha riportato problemi meno evidenti ma comunque da valutare.